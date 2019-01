Esbjergværkets ejere vil lukke for det varme vand - borgmester truer med juridisk krig

Borgmester truer Ørsted med juridisk slagsmål, hvis Ørsted gør alvor af den varslede lukning af Esbjergværket med udgangen af 2022, for det vil efterlade 25.000 varmekunder i Esbjerg og Varde kommuner uden varme.

Esbjerg/Varde: Energi-giganten Ørsted har tilsyneladende fået mere end nok af Esbjerg og Varde kommuner - sammenfattet i det fælleskommunale Din Forsyning - og nu truer Ørsted med at lukke for varmt vand i hanerne og radiatorerne allerede fra udgangen af 2022. Det statslige energiselskab har for det første meddelt, at det trækker sig fra samarbejdet om en fremtidig varmeløsning for de omkring 25.000 varmekunder, for det andet har Ørsted sort på hvidt i et brev til Din Forsyning gjort gældende, at man vil lukke det kulkraftfyrede Esbjerg-værket endegyldigt med udgangen af 2022. Netop tidspunktet for nedlukningen kan ende i et juridisk slagsmål mellem Ørsted og Din Forsyning. Sidstnævnte kan nemlig ikke nå at have en ny fjernvarmeløsning på plads ved udgangen af 2022, hvilket potentielt kan efterlade borgerne uden varmt vand og varme i radiatorerne.

Sagen kort I 2017 siden meddelte Dong Energy, nu Ørsted, at man ville stoppe al brug af kul med udgangen af 2022. Imidlertid er tiden løbet fra at bygge et stort kombineret el- og varmeværk som afløser for det nedslidte Esbjergværket, mener det fælleskommunale Din Forsyning, som derfor har ønsket den såkaldte kraftvarmebinding ophævet. Bindingen ville nemlig tvinge Din Forsyning og dermed borgere i Esbjerg og Varde kommuner til at investere i et kombineret el- og varmeværk til biomasse - en ekstra udgift på 1,25 milliarder kroner og en ekstraregning til varmekunderne på 50.000 kroner set over værkets levetid på 25-30 år.



I december meldte energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) ud, at man på Christiansborg er indstillet på at give Esbjerg dispensation fra den såkaldte kraftvarmebinding - et nederlag for Ørsted og en sejr for Din Forsyning.

Lobbyisme Ørsteds tilbagetrækning fra samarbejdet kommer i kølvandet på, at energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) kort før jul sidste år lovede, at Din Forsyning slipper for den såkaldte kraftvarmebinding, som hidtil har fordret, at der skal produceres el og varme i samproduktion i de større, danske byer, hvilket ville tvinge Din Forsyning og dermed borgere i Esbjerg og Varde kommuner til at investere i et kombineret el- og varmeværk til biomasse som afløser for det nedslidte Esbjerg-værket. De to kommuners borgmestre udførte et ihærdigt lobbyarbejde for at få kraftvarmebindingen ophævet, fordi det anslået ville koste varmekunderne 1,25 milliarder kroner mere, end de skønnede nødvendigt, at bygge efter Ørsteds ønsker. Imens gjorde Ørsted et ligeså ihærdigt arbejde på Christiansborg for at forhindre det.

Truer med kamp Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) er mildt sagt kritisk over for Ørsteds ageren og produktions-stop på Esbjergværket med udgangen af 2022. - Jeg synes, det er påfaldende. Nu har vi i to-tre år forsøgt at arbejde sammen med Ørsted om en løsning, og da vi ikke længere er tvunget til at rette ind efter, hvad Ørsted ønsker, så dropper de os. Hvis Ørsted holder fast i nedlukning med udgangen af 2022, så forestår der et juridisk slagsmål. Selvfølgelig er der ingen, der kan leve med, at 25.000 husstande i Varde og Esbjerg kommuner står uden varme, og det ved Ørsted også godt, at vi under ingen omstændigheder finder os i, siger borgmesteren og fortsætter: - Det er klart, at vi har brug for tid, mens fremtidens fjernvarmeløsning bliver defineret og et nyt anlæg bygget, og i den anledning skal der lægges en plan for en forsvarlig nedlukning af Esbjergværket i et samarbejde mellem Ørsted, Din Forsyning og Energistyrelsen. Ørsted har søgt Energistyrelsen om lov til at lukke Esbjergværket per 31. december 2022, og den tilladelse er ikke givet endnu. Efter vores opfattelse har Ørsted en forpligtelse til fjernvarme-leverance i fem år efter myndighedernes tilladelse til nedlukning, og det baserer vi på en tidligere afgørelse om Fynsværket, som Vattenfall ville lukke ned. Jeg forventer, at Ørsted lever op til sin forpligtelse, og jeg har bragt problematikken op over for ministeren og hans embedsmænd, der bekræftede, at Fynsværk-sagen formentlig danner præcedens, siger Frost Rasmussen. Ørsted afviser at kommentere sagen.