Mentor IT er blevet solgt til den hastigt voksende konkurrent, IT Relation fra Herning. De to nu tidligere ejere, Claus Kvist og Søren Frandsen, bliver en del af IT Relation.

I meddelelsen på LinkedIn hedder det desuden, at opkøbet for IT Relation er et naturligt skridt for at styrke positionen i Syddanmark, samt at man med overtagelsen af Mentor IT har erhvervet en veldreven virksomhed med meget kompetente medarbejdere.

Mentor IT er primært en serviceforretning med fokus på salg af såkaldte Cloud og Service-ydelser som Managed Service Provider. Mentor IT beskæftiger 25 medarbejdere, der er fordelt på kontorer i Esbjerg og Vejle og varetager alt fra avancerede cloudløsninger til support på brugerniveau.

Det oplyser Mentor IT i en mail til sine under kunder og samarbejdspartnere, ligesom Mentor IT i en meddelelse annoncerer overtagelsen på firmaets LinkedIn-profil.

Således har IT Relation netop overtaget Esbjergs største it-virksomhed Mentor IT A/S på Lindevej i Sædding.

Esbjerg: It-virksomheden IT Relation med base i Herning har gennem de seneste år udvidet sine aktiviteter over hele Danmark, og nu har den hastigt voksende virksomhed været på opkøb i Esbjerg for at styrke sin position i Syddanmark.

IT Relation er stiftet i 2003 og har gennem årene købt adskillige selskaber op. I dag arbejder flere end 500 medarbejdere på adskillige kontorer og afdelinger rundt omkring i landet.IT Relation havde i sin seneste årsrapport fra 2017/2018 et overskud på knap 38 millioner kroner efter skat.

Det bliver verdensklasse

De tidligere ejere af Mentor IT, Claus Kvist og Søren Frandsen, har valgt at blive en del af IT Relation.

- Vi har været på en rigtig spændende rejse, som vi nu glæder os til at fortsætte med IT Relation. De var for os det helt rigtige match og vi er glade for, at vi deler så mange værdier til fordel for både kunder og kollegaer, oplyser Claus Kvist, administrerende direktør, Mentor IT.

- Vores kunder er i dag på en af Danmarks bedste infrastrukturløsninger og som en del af IT Relation, kan vi nu tilbyde nye løsninger oven på. Jeg slår normalt ikke meget ud med armene, men det her bliver verdensklasse, siger Søren Frandsen, kommerciel direktør, Mentor IT og tilføjer, at der ikke kommer til at ske større ændring udover, at man fremadrettet kan noget mere end tidligere.

Mentor IT lavede i sit seneste offentliggjorte årsregnskab for 2017/2018 et overskud før skat på 5,3 millioner kroner. Året forinden var overskuddet på tre millioner kroner. Selskabet har en egenkapital 8,5 million kroner.

IT Relation havde indtil 2016 kapitalfonden Adelis Equity Partners som hovedejer, men i 2018 blev ejerposten solgt til en anden kapitalfond, HgCapital.