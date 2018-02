Esbjergenseres digitale sparegris bliver nu for alvor til virkelighed

Esbjerg: Den digitale sparegris Ernit er nu for alvor klar til at blive rullet ud til danskerne.

Firmaet har i løbet af efteråret kørt flere test på det danske marked med Spar Nord, som firmaet arbejder tæt sammen med.

- Det har været en udfordring at få vores system til at arbejde sammen med bankens. Men nu er det så gennemtestet, at vi er klar til at rulle det ud til hele landet, siger Søren Nielsen, der administrerende direktør for Ernit, og som oprindelig kommer fra Esbjerg.

Ernit er en lommepenge-app koblet til en bankkonto. Børn kan sætte mål i app'en - det kan være en fodbold, en dukke eller en gave til mor. Dernæst kan forældre, bedsteforældre og andre voksne sætte penge direkte ind på børnenes konto via app'en og linke overførslerne til huslige pligter i hjemmet.