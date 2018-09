Esbjergensere skal lære at prale

Esbjerg Kommune vil med et glimt i øjet gennem en kampagne lære borgerne at bruge en masse positive tillægsord om deres by og kommune. Prisen for kampagnen er 160.000 kroner.

- Det er ment som en sjov gimmick, hvor der bliver prikket lidt til fordomme om Esbjerg. Men der er selvfølgelig også alvor i det. Vi vil gerne have borgerne til at være ambassadører for Esbjerg Kommune. Vi synes jo selv, at vi har rigtig meget at byde på indenfor blandt andet sport, kultur og natur, og jeg ser kampagnen her et som en del af vores store mål om trække nye borgere og studerende til Esbjerg, siger Jesper Frost Rasmussen.

I fem små film skal en såkaldt pralekonsulent lære esbjergenserne at løfte armene op over hovedet og i positive vendinger fortælle om byen og kommunen.

Esbjerg: Vestjyder er ikke ligefrem kendt for at smide om sig med store ord og superlativer. Men det skal der laves om på.

Kampagnen "Pral for Esbjerg" består af fem små film, der bliver lagt ud på Esbjerg Kommunes Facebookside og Youtubekanal.Den første bliver offentliggjort fredag den 7. september, og de resterende fire vil blive lagt ud i løbet af september måned. Der er ifølge Jesper Frost Rasmussen over 25.000 personer, d er har set teaseren på kommunens Facebookside.

Ringe i vandet

Det er to eks-esbjergensere, der har et bureau i Herning-området, som har leveret de fem film til kampagnen "Pral for Esbjerg", og det er den ene af de to, som spiller pralekonsulenten Jes S. Bjerg, der mildest talt er vild med superlativer.

På kommunens Facebookside er der lagt en teaser ud for kampagnen, og her er der flere, der har stillet spørgsmål ved nødvendigheden af kampagnen, og ved det fornuftige i at bruge penge på den.

- Hele kampagnen har kostet 160.000 kroner. Det kan godt være, at der er nogle, der synes, at det er spild af penge, og at de kunne være brugt på noget andet og bedre. Sådan vil det nok altid være. Personligt synes jeg, at det er billigt, når man tænker på, hvad vi får for pengene. Vi ville gerne lave noget anderledes, og jeg har et håb om, at de små film her vil blive delt og kommenteret langt ud over kommunegrænsen og måske pirre nysgerrigheden også hos borgere udenfor Esbjerg. Vi håber, det kan brede sig som ringe i vandet, siger Jesper Frost Rasmussen.