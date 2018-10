Esbjerg-trio kunne ikke redde konkursramte Ribe Jernindustri

Esbjerg: Med 65 ansatte og dybe historiske rødder i den ripensiske muld væltede fredag den stolte virksomhed Ribe Jernindustri, da ejerne indleverede en konkursbegæring for selskabet Saltgade 13 A/S til Skifteretten.

Dermed fejlede også tre esbjergensiske erhvervsfolk med deres ambitiøse planer for den ripensiske virksomhed, som producerer radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg.

Kim Baarsøe erstattede for cirka tre år siden sammen med Thomas Sandholt, medejer i elinstallationsfirmaet TS Tech og fysioterapeut Thomas Helt, stifter af Quick Care, som netop har overtaget alle Falcks lægeklinikker, Kapitalkæden Industriudvikling i ejerskabet bag Ribe Jernindustri.

Dengang blev Kim Baarsøe beskrevet som en blanding af en moderne iværksætter og en købmand med stor succes i at skubbe vækst ind i de virksomheder, han investerer i.

- Når jeg er gået med i dette projekt, er det for at være med til at sikre væksten i en innovativ virksomhed med en årelang historie. Jeg har en masse kontakter, som vi kan bruge, og jeg er derfor sikker på, at jeg sammen med mine kollegaer, Thomas Helt og Thomas Sandholdt, kan give virksomheden fornyet energi. Ribe Jernindustri er en sund forretning, og jeg er sikker på at virksomheden har en god fremtid, lød det dengang fra Kim Baarsøe.

Sidenhen købte Ribe Jernindustri esbjergensiske MN Rør- og Totalentreprise, som fortsatte den ekspansive strategi med erhvervelsen af den Koldingbaserede virksomhed Dansk Energi Rør. Desuden blev der linet op til et stort eksporteventyr indenfor det såkaldte "care-segment" via søstervirksomheden Hudevad.