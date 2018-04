Esbjerg-optiker med til at udlevere briller til fattige i Tanzania

Linda Møller har tilbragt den seneste uge på Mafia Island, hvor der er blevet delt godt 1.100 par brugte briller fra Danmark ud.

TANZANIA: Godt 1.100 par brugte briller. Så mange par briller har optiker hos Louis Nielsen i Kongensgade, esbjergenseren Linda Møller, den seneste uge været med til at udlevere på Mafia Island. Øen ligger små 45 minutters flyvning fra Dar es Salaam i Tanzania. - Det har gjort et stort indtryk på mig. Og arbejdet med at måle glassene i de mange par stel inden afrejsen til Tanzania har pludselig været alle anstrengelserne værd. - Det at møde børn, på godt og ondt, der alle blev glade for deres nye par briller. Og de voksne, forklarer Linda Møller. Hun blev så berørt af at hjælpe en 42-årige kvinde, at hun et øjeblik måtte forlade det lille hospital på øen for at fælde en tåre. - Kvinden syn var så dårligt, at der ikke var meget at gøre. Hendes øjne var hårdt angrebet af grå stær. Det var sgu hårdt, erkender optikeren.

Gøre en forskel Linda Møller har dog ikke ville have været oplevelsen foruden. - Det har været en både speciel og tankevækkende oplevelse. Og så har det været rart at være med til at gøre en forskel, siger den erfarne optiker, mens hun tænker tilbage på nogle af de mange, som hun i løbet af fire dage var med til at hjælpe. Den lille pige på syv år, der uden et par brugte briller fra Danmark, ikke ville været kommet i skole som sine jævnaldrende. Eller den nydelige ældre herre, hvis ansigt lyste op i et stort smil, mens han jublede, fordi han pludselig kunne se. - Følelsesmæssigt har rejsen gjort indtryk. Meget af det, vi har oplevet på Mafia Island, er vemodigt. Men det er blevet opvejet af den taknemlighed og de mange smil, vi har mødt overalt. Her bliver man glade for lidt, for eksempel en farvebog og farveblyanter til de børn, vi ikke kunne hjælpe. - Og det at kunne hjælpe skolebørn, der for første gang kan se, hvad der står på tavlen og i bøgerne, og som nu kan få sig en uddannelse, siger Linda Møller, der også hjalp en 90-årig kvinde, der pludselig kunne se bladene på træerne.