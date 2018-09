Esbjerg-firma har noget at fejre

CS Accommoddation udviklede sig under ægteparret Simonsens ejerskab hurtigt fra at være et traditionelt gulvfirma til at gå om bord i offshore, hvor firmaet i dag er specialiseret i blandt andet opbygning boligmoduler på olieplatforme.

Esbjerg: I Esbjerg findes der et hav af eksempler på virksomheder, der startede et sted, men som årene er gået, er de havnet et andet sted, efter at de er gået ind i offshore. Sådan et firma er CS Accommodation. Firmaet, der ligger på Darumvej, har eksisteret i 20 år, og det fejres fredag med en reception. Samtidig markeres det ved receptionen, at Carsten og Marianne Simonsen har taget Johnny Skov Nielsen med i ejerskabet. Johnny Skov Nielsen, der er ægteparret Simonsens svigersøn, har været i firmaet siden han begyndte som fejedreng som 17-årig. Han bliver dermed også tredje generation i CS Accommodation, der oprindeligt begyndte under navnet Miljøgulve i begyndelsen af 1980erne. Gulvlæggerfirmaet blev drevet af Marianne Simonsens far Carl Henning Pedersen, men da han døde som blot 43-årig tog Marianne og Carsten Simonsen over. De var dengang i begyndelsen af 20'erne, og de fik relativ hurtigt fat i offshore-markedet. I 1999 fik CS Accommodation således sit gennembrud, da firmaet af Mærsk Olie & Gas blev bedt om at renovere og lægge vinylgulve på Gorm-feltet. I dag er der ikke en eneste olieinstallation i den danske del af Nordsøen, som Esbjerg-firmaet ikke har arbejdet på, og i dag har CS Accommodation specialiseret sig i at renovere boligmoduler og andre faciliteter offshore - ikke kun i olieindustrien, men også inden for offshore vind og i både norsk og britisk sektor - firmaet beskæftiger sågar folk i fjerne egne som Qatar og man arbejder også med underleverandører i Polen, Tjekkiet og Storbritannien.

Reception CS Accommodation har fredag fra klokken 14.00-17.00 inviteret til reception på firmaadressen Darumvej 145C. Det sker for at markere firmaets 20 årige eksistens samt for at markere en ny medejer i form af mangeårig medarbejder, Johnny Skov Nielsen.