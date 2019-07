Esbjerg Roklub satser på unge og studerende

Pengene skal bruges til materialeindkøb og et ny projekt, der går ud på at få flere unge i Esbjerg Roklub samt etablere universitetsroning med deltagere fra universiteterne i Esbjerg.

Åbent hus 13. juli

Esbjerg Roklub har netop indkøbt en ny coastalbåd, træningsredskaber og letvægtsårer, som alt sammen er meget ungdomsegnet, for i alt 82.000 kroner.

Projektleder for "Uni-Roning og flere unge i Esbjerg Roklub", Lasse Guldbæk Andersen siger i en pressemeddelelse om projektet:

- Jeg ser frem til at få flere unge med i klubben og danne et godt fællesskab om roning.

Som en del af projektet holdes åbent hus for unge i Esbjerg Roklub lørdag 13. juli fra kl. 14.30. Her vil blandt andet den nye båd blive præsenteret og alle unge, som møder op vil få tilbudt at prøve havkajak, SUP, EDON og almindelig inrigger robåde.

- Vi håber dette projekt vil tiltrække flere unge og energiske mennesker, så en ny generation kan være med til at udvikle motion for livet og et godt fællesskab, når vi flytter til det nye Maritime Center på Esbjerg Strand, siger Jørgen Larsen, tidligere Formand for Esbjerg Roklub og talsmand for "Thorsdaghold", som består af 30 frivillige.