Esbjerg Kommune sakker bagud i kampen om tilflyttere

Kommuner tilsvarende Esbjerg Kommune har langt større succes med at få flere indbyggere. Folks billede af Esbjerg skal ændres, hvis indbyggertallet skal stige, mener ekspert.

Esbjerg Kommune: 173 indbyggere. Så meget er Esbjerg Kommune vokset med indtil videre i 2017. Dermed fortsætter tendensen fra de sidste mange år, hvor tilflytningen til kommunen har været yderst beskeden. Fra 1. januar 2010 til 1. januar 2017 kom der kun 791 flere indbyggere til Esbjerg Kommune, mens tilsvarende kommuner som Kolding Kommune voksede med 3211 borgere, og Vejle Kommune voksede med hele 6860. Kommende borgmester for Esbjerg Kommune Jesper Frost Rasmussen (V) erkender da også, at det ikke går hurtigt nok med at få nye borgere til kommunen, og at målet om 120.000 i 2020 er så godt som umuligt. I forhold til de andre kommuner peger han på, at tilflytning er påvirket at mange faktorer, som uddannelsesudbud, jobmuligheder og geografi. - I det østlige Jylland - og især i trekantområdet - har de nogle rigtige gunstige forhold med en masse større byer inden for kort afstand, hvorimod halvdelen af vores opland her er Vesterhavet. Det er en udfordring, siger Jesper Frost Rasmussen.

Udvikling i indbyggertal Så mange flere indbyggere er der kommet mellem 2010 og 2017:Esbjerg Kommune: 791



Vejle Kommune: 6860



Randers Kommune: 3368



Viborg Kommune: 3167



Kolding Kommune: 3211



Silkeborg Kommune: 2756

Et dårligt ry Den kommende borgmester mener dog alligevel, at fremtiden ser lys ud. - Lige nu bliver der investeret massivt i vores område, som for eksempel i oliebranchen. Det vil skabe en masse job, som forhåbentligt får flere til at flytte hertil, siger Jesper Frost Rasmussen, som peger på, at der allerede går godt rigtig godt med slaget af nye grunde rundt omkring i kommunen. Ved Statens Byggeforskningsinstitut hos Aalborg Universitet peger forskningschef Hans Thor Andersen på, at der er flere ting, som udfordrer Esbjerg Kommune. En af dem er beliggenheden, hvor en stor del af det omkringliggende område er vand, ligesom der er relativt langt til andre større byer. Det andet er den gængse opfattelse af området. - Esbjerg har fortsat et negativt omdømme som en gammel fiskerby uden de store kulturelle tilbud. Det er selvfølgelig ikke virkeligheden, men det er det billede, som mange desværre har. Og det er man nødt til at gøre noget ved. Normalt er jeg ikke den store fortaler for branding, men her kan det faktisk været det, der skal til. Folks opfattelse skal ændres, siger Hans Thor Andersen.