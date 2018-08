Esbjerg Havn skal have ny direktør

- Esbjerg Havn er i dag både Europas førende havvindhavn, et innovativt knudepunkt for den danske olie- og gasindustri og nr. 1 i Danmark inden for RoRo (gods på trailer, red.). Havnen er veldrevet, moderne og finansielt robust. Og der er under Oles ledelse blevet trukket en lang række virksomheder til Esbjerg, hvilket har bidraget til at fremtidssikre et højt aktivitetsniveau på Havnen i mange år fremover, siger bestyrelsesformanden.

Fantastisk rejse

Da Ole Ingrisch tiltrådte i Esbjerg, så han masser af muligheder i en havn med store ledige arealer, hvis ejerskab få år forinden var gået fra statseje til kommunalt eje. Han er efter eget udsagn mere optimistisk end nogensinde, når han kigger på Esbjerg Havns forretningsområder indenfor olie og gas, rullende godstrafik, bilimport og ikke mindst udskibning af vindmøller.

- Det er en fantastisk tid, der lakker mod enden. Jeg er taknemmelig for, at jeg har fået lov til at stå i spidsen for Esbjerg Havn i en meget dynamisk og foranderlig periode. Under hele rejsen de sidste 15 år har jeg følt en fantastisk opbakning og et stort engagement i havnens udvikling fra både bestyrelsen, ejerne, kunderne og medarbejderne. Det skylder jeg dem alle en stor tak for. Nu er tiden kommet for mig til at drosle lidt ned - få mere tid til børn og børnebørn, huset i Marbæk, jagt og sejlbåden, siger Ingrisch.

Han vil dog stadig holde fast i arbejdsmarkedet med bestyrelsesarbejde og konsulentopgaver. Blandt andet er Ole Ingrisch formand for brancheorganisationen, Danske Havne.