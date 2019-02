Esbjerg/Varde kommuner: En arrig besked på det sociale medie Twitter fra borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) var nok til, at Energistyrelsen følte sig nødsaget til at gå ud i offentligheden og understrege, at man skam er uvildig i slagsmålet mellem den statslige energigigant Ørsted og det fælleskommunale Din Forsyning, der ejes af Esbjerg og Varde kommuner.

Stridens kerne

Som omtalt i JydskeVestkysten og netavisen Altinget i sidste uge handler sagen kort fortalt om, at en kontorchef fra Energistyrelsen tilsyneladende har blandet sig direkte i konflikten mellem Ørsted, der ejer Esbjergværket, som sender varme ud til cirka 25.000 varmekunder i Esbjerg og Varde kommuner, og borgmestrene Jesper Frost Rasmussen (V) og Erik Buhl (V). Ørsted, der ønsker at lukke det kulfyrede Esbjergværket ned med udgangen af 2022 og dermed også lukke for varmt vand i hanerne og radiatorerne til tusindvis af kunder under Din Forsyning, har søgt Energistyrelsen om nedlukning af værket, men Din Forsyning kan ikke have en ny el- og varmeløsning klar inden for det tidsrum, selv om borgmestrene også selv ønsker at få kul udfaset så hurtigt som muligt.

De to borgmestre mener imidlertid, at Ørsted er forpligtet til at levere varme i op til fem år efter, at Energistyrelsen giver tilladelse til nedlukning - Ørsteds ansøgning er lige nu i høring - og de baserer deres opfattelse på en lignende sag, hvor Vattenfall i 2014 fik besked på, at Fynsværket først kunne lukkes ved udgangen af 2019. Imidlertid kunne Altinget citere Energistyrelsen for, at sagen om Fynsværket ikke kan danne direkte præcedens, at Ørsted allerede i december 2017 opsagde varmeaftalen med Din Forsyning, og at det derfor ikke er nyt for Din Forsyning, at der skal findes en anden løsning på Esbjergs varmeforsyning, skrev Energistyrelsen.