Energinet: Strømmen i kablerne bliver ikke vedvarende sort

I takt med, at den vedvarende, grønne energi udbygges i de lande omkring os, som vi bliver koblet sammen med via de nye kabelforbindelser, vil strømmen gå fra grøn til sort, siger afdelingschef i Energinet.

Esbjerg: Billedet af Energinets Viking Link-forbindelse til England og de kontroversielle maste-udbygninger i det jyske er ikke så sort, som det bliver malet. For over tid vil grøn strøm erstatte den sorte fra blandt andet de tyske kraftværker i takt med, at der sker en udbygning af de grønne strømkilder i landene omkring os.

Det siger områdeleder Bjarne Brendstrup fra Energinet til påstanden om, at det er sort el fra tyske kulkraftværker, der vil flyde gennem Energinets kommende sydjyske forbindelser:

- Energinets planer om en ny højspændingsforbindelse mellem Idomlund ved Holstebro over Endrup til den dansk-tyske grænse er til debat, og det er helt naturligt, da de færreste ønsker elmaster i nærområdet. Debatten rummer mange tal og også flere misforståelser, bl.a. at det er tysk kulkraftstrøm, der i fremtiden vil løbe i ledningerne. Det er noget, der på sigt vil ændre sig, siger Bjarne Brendstrup og forklarer:

- Et kabel mellem Danmark og England fører jo ikke i sig selv til mere blæsevejr eller solskin i Danmark, eller at der kommer mere regn og dermed vand i Norges vandkraftmagasiner. Derimod kan kraftværker skrue op for produktionen, og når man sætter en Viking Link ind i ligningen, vil regnemaskinen i første omgang vise, at det er dansk og tysk kraftværksstrøm, som i høj grad vil fylde kablet til England, siger han og fortsætter:

- Men regnemaskinen er baseret på en given mængde kraftværker, vindmøller osv., og den tager ikke højde for, at et nyt kabel med masser af eksportmuligheder vil føre til større afsætningsmuligheder for bl.a. danske vindmøller. Kablet giver derfor mulighed for, at man kan indpasse mere vind og sol i elsystemet. Med andre ord: kablet åbner døren til helt nye markeder, og dermed også salg af den stigende mængde vedvarende energi, der vil komme, i takt med at det danske energisystem frem mod 2050 bliver grønnere og grønnere.