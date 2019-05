Elgigantens varehuschef i Esbjerg fratræder øjeblikkeligt

- Vi kan bekræfte, at samarbejdet med varehuschefen er afsluttet, og at vi søger en ny varehuschef, men vi kommenterer af princip ikke personalesager i medierne, lyder det fra Frederik Danvig, der bekræfter, at Elgiganten og Lars Vinneck Hansen stoppede samarbejdet fredag i sidste uge.

Elgiganten A/S indgår i Elkjøp-koncernen, som er Nordens største handelsvirksomhed indenfor forbrugerelektronik og elektriske husholdningsapparater. Koncernen er ejet af den engelske elektronikgigant Dixons Carphone.Elgiganten blev etableret i Danmark i 1996 og har i dag mere end 2300 medarbejdere fordelt på 38 varehuse landet over, samt en af landets største internetbutikker på elgiganten.dk.

Power i Esbjerg?

Esbjerg har i lang tid været i spil som en af de kommende lokation, hvor Elgigantens konkurrent Power agter at åbne varehus. Den norskejede elektronikkæde trak sidste år i håndbremsen for udrulning af nye butikker på grund af et tab på mere end en halv milliard kroner i perioden 2014 til 2017.

Men Powers administrerende direktør, Jesper Boysen, som har en fortid hos Elgiganten, har på rekordtid fået skabt øget lønsomhed i kæden, og derfor skal der igen ekspanderes, har Jesper Boysen sagt til Dagbladet Børsen. I samme ombæring blev det nævnt, at Power i år og næste år forventer at åbne syv nye varehuse i blandt andet København, Køge og Esbjerg.

Hvorvidt Lars Vinneck Hansens fratrædelse kan have noget med Powers mulige indtog i Esbjerg at gøre, ønsker Elgiganten ikke at kommentere.

Elgiganten søger som nævnt nu en ny varehuschef i Esbjerg. For at blive taget i betragtning til en stillingen, skal kandidaterne i dag arbejde som leder og over en længere periode have bevist, at de kan levere flotte resultater på blandt andet kundetilfredshed, salg, drift, motiveret personale og butikslayout, hedder det blandt andet i stillingsopslaget.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Lars Vinneck Hansen.