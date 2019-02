To flyselskaber vil flyve mellem Esbjerg og Aberdeen. Det giver i første omgang billige flybilletter, men luftfartekspert forudser, at det ene selskab kommer til at trække sig.

Esbjerg: Danish Air Transports (DAT) nye rute mellem Esbjerg og Aberdeen blev mandag åbnet med pomp og pragt, inden det første fly mod Aberdeen lettede mandag formiddag - fra Billund. Tågen havde nemlig lagt sig så tæt over Esbjerg Lufthavn, at de inviterede pressefolk, erhvervskunder, repræsentanter fra rejsebureauer og turistselskaber samt rutepassagerer i stedet måtte myldre ind i en bus, der skulle fragte dem til flyet, som holdt på landingsbanen i Billund Lufthavn. Hos DAT håber man formentlig inderligt, at formiddagen ikke er et varsel for forretningen, men der er på forhånd lagt op til indædt konkurrence på olieruten, hvor DAT og det skotske flyselskab, Loganair, kommer til at udkæmpe hårdt luftslag - efter alt at dømme til gunst for forbrugerne/passagererne, som vil lukrere på priskrig mellem selskaberne i de kommende måneder.

Samlet vil de to flyselskaber i første omgang udbyde 858 sæder om ugen, hvilket svarer til 42.900 på årsbasis. Med 12.042 passagerer i 2018, hvilket er det højeste antal på ruten nogensinde, er det oplagt, at et af selskaberne med tiden bliver nødt til at trække sig. Ole Kirchert Christensen, luftfartekspert

På hjemmebane Luftfartekspert Ole Kirchert Christensen, der har arbejdet i den danske rejse- og luftfartsbranche i 20 år og siden 2008 drevet konsulentvirksomheden Travelbroker Nordic sideløbende med partnerskabet omkring nyhedsmediet CHECK-IN.dk, forudser, at et af selskaberne kommer til at trække sig. Ole Kirchert Christensen skriver således i CHECK-IN.dk, baseret på de to selskabers flymodeller på ruten, en ATR 42-300 med plads til 46 passagerer (DAT) og en Embraer ERJ-145 med plads til 49 passagerer (Loganair): - Der er således lagt op til en direkte duel mellem DAT og Loganair. Samlet vil de to flyselskaber i første omgang udbyde 858 sæder om ugen, hvilket svarer til 42.900 på årsbasis. Med 12.042 passagerer i 2018, hvilket er det højeste antal på ruten nogensinde, er det oplagt, at et af selskaberne med tiden bliver nødt til at trække sig, skriver eksperten. Jesper Rungholm, direktør hos DAT har overfor CHECK-IN erkendt, at der med den nuværende situation vil være for meget kapacitet på ruten. Han har samtidig sagt, at DAT har hjemmebanefordelen, da hovedparten af rejserne udgår fra Danmark, og derudover heller ikke har udfordringen med Brexit foran sig.

Rabat en måned DAT annoncerede mandag, at selskabet giver 10 procent rabat på alle billetter, der bookes mellem åbningsdagen og frem til den 24. marts. Den billigste billet koster 449 kroner og kan bestilles i DATs servicecenter. - Derudover vil vi gerne hjælpe de berørte passagerer, som havde købt en flybillet med Flybmi mellem Esbjerg og Aberdeen. Vi har besluttet at give 20 procent rabat på billetter til DAT-flyvninger på samme dato (eller næste hverdag, hvis vi ikke flyver). Rabatten kan anvendes på alle billetklasser, men kan kun bestilles via vores servicecenter. De vil også validere Flybmi-billetten og udstede rabatten manuelt, oplyser DAT-direktøren i en pressemeddelelse. DAT var hurtigt ude med meddelelse om, at selskabet ville sætte fly ind på ruten mellem Esbjerg og skotske Aberdeen, efter at den mangeårige operatør af ruten British Midland Regional Limited, som driver forretning under varemærket Flybmi, forrige weekend gik konkurs. Kort efter meddelte Loganair, som er et søsterselskab til Flybmi, at man også sætter fly ind på ruten fra den 4. marts.