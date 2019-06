Techno Tool A/S er blevet erklæret konkurs. Det er anden gang, virksomheden i Kjersing går konkurs. Kurator arbejder på at redde som mange job som muligt.

Esbjerg: Advokat Jan Bruun Jørgensen forsøger lige nu som kurator at redde så mange arbejdspladser som muligt, efter at virksomheden Techno Tool A/S i Kjersing er gået konkurs.

Techno Tool beskæftiger ifølge advokaten omkring 30 medarbejdere. Virksomheden blev forleden erklæret konkurs i skifteretten ved Retten i Esbjerg efter en begæring fra ejerne.

- Det har vist sig, at nogle kunne have en interesse i virksomheden, så jeg forsøger naturligvis at finde en samlet løsning, således at så mange medarbejdere som muligt eventuelt kan bevare jobbet, siger Jan Bruun Jørgensen, der er partner i det Koldingbaserede advokatfirma Andersen Partners.

Techno Tool blev oprindeligt stiftet tilbage i 1990, og som en af Europas førende inden for udvikling og fremstilling af termoformværktøjer til emballageindustrien etablerede man senere en moderne værktøjsfabrik i Kjersing.

For næsten ti år siden havnede virksomheden imidlertid i en tilsvarende situation. Den stod på afgrundens rand og blev erklæret konkurs, men en rekonstruktion og en kapitalindsprøjtning fra aktionærerne reddede virksomheden og 25 arbejdspladser.