EfB nyder godt af stor Billing-handel

Den tidligere EfB-ungdomsspiller og nuværende landsholdsspiller, Philip Billing, er netop skiftet fra Huddersfield til Premier League-klubben Bournemouth for i omegnen af 120 millioner kroner. Af det beløb står EfB til at få mere end én million kroner.

Esbjerg: Som ungdomsspiller i Esbjerg fB var Philip Billing ikke anset som et af de mest lysende talenter på stjernehimmelen. Derfor var det heller ikke Liverpool eller Manchester United, der stod i kø for at hente den 193 centimenter høje midtbanespiller, der i dag kan kalde sig Premier League-spiller og landsholdsspiller for Danmark. Det var i stedet Huddersfield Town F.C. fra Englands næstbedste række, der hentede 16-årige Philip fra Esbjerg i vinteren 2013.

Som regel er unge fodboldspillere, der gør sig på ungdomseliteniveau, på kontrakt i de danske klubber, men ikke Philip Billing. Derfor skulle Huddersfield i 2013 ikke betale en direkte overgangssum til EfB for at hente Philip Billing. Dog er fodboldens internationale transfersystem, der er reguleret af det Internationale Fodboldforbund (FIFA), indrettet således, at de klubber, som en spiller har repræsenteret ned til, han var 12 år gammel, ifølge FIFA's regler har krav på kompensation for at have bidraget til at udvikle spilleren. Og det er de regler, der sender en lille sjat penge til EfB. Både danske og engelske medier melder, at Premier League-klubben Bournemouth har betalt Huddersfield hele 120 millioner kroner for Philip Billing, hvoraf en lille procentdel ryger tilbage til Gammel Vardevej.