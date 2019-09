Den anonyme milliardær i Ribe

Ribe: Det begyndte på den lille ø Mandø i Vadehavet.

Ingeniør Villum Kann Rasmussen, født i 1909, trådte sine barnesko som præstesøn på Mandø, inden han i 1941 grundlagde virksomheden V. Kann Rasmussen & Co., som med opfindelsen af ovenlysvinduet senere blev til Velux.

Villum Kann Rasmusen blev i 1993 stedt til hvile på Mandøs Kirkegård få hundrede meter fra sit barndomshjem, men hans arv lever i allerhøjest grad videre - en milliardarv.

Således beskriver Søren Jakobsen, forfatteren til den nye bog "Guldjyderne", at Villums søn, Hans Hother Kann Rasmussen er en mand i 70erne, bosiddende i Ribe, som sagtens kunne være en helt almindelig folkepensionist.

Ingen kan nemlig se på ham, at han er en af landets milliardærer, der sammen med sin bror Lars Erik har stemmemajoriteten i en af landets helt store koncerner, VKR Holding, som ejer Velux og andre virksomheder. De to brødre har stadig gennem Villum Fonden kontrollen over milliardkoncernen.

Ifølge bogen har Hans Hother spredt sin formue over flere forskellige selskaber med mærkelige navne og udtyndet via generationsskifte med et par børn, men samlet anfører bogen, at den diskrete ripensers formue er pænt over milliarden - også set i lyset af, at VKR-koncernen årligt laver overskud på omkring 2,5 milliarder efter skat.