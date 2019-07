Esbjerg: Det var advokat Søren Chr. Dueholm, Advokatfirmaet Vogel & Gammelby, der efter begæring fra det konkursramte selskab blev udpeget til at varetage kreditorernes interesser, da Street Food Esbjerg A/S umiddelbart før sommerferien blev erklæret konkurs i Skifteretten ved Retten i Esbjerg.

Advokat Dueholm er imidlertid nu ved en skiftesamling blevet erstattet af advokat og partner, Corna Levin Munch, Kirk Larsen & Ascanius, efter et ønske fra de to største kreditorer i boet.

Den statslige finansieringsfond, Vækstfonden, der arbejder for at styrke danske virksomheders adgang til risikovillig kapital, har godt og vel to millioner kroner ude af svømme efter streetfood-konkursen. Et næsten ligeså stort beløb skylder boet til den næststørste kreditor, Sparekassen Kronjylland, men hverken Martin Nyborg-Lindinger, afdelingsdirektør i Sparekassen Kronjylland eller Vækstfonden ønske at oplyse, hvorfor de har ønsket at udskifte Søren Dueholm med Corna L. Munch på kuratortjansen.

De henviser til, at de ikke vil kommentere konkrete enkeltsager.

Heller ikke Skifteretten eller Søren Dueholm ved, hvorfor han skulle erstattes som kurator, men han understreger, at han havde et fornuftigt forhold til kreditorerne og udførte sine opgaver.

- Sådan er spillereglerne. Jeg kan bare sige, at jeg har udført, det jeg skulle, og jeg var også i dialog med nogle, som var interesseret i at drive streetfood i Esbjerg videre, fortæller Søren Dueholm og gentager dermed, hvad han også tidligere har meddelt Ugeavisen Esbjerg.