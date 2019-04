Dallas-Henning sælger sin gigantfarm for 133 millioner kroner

Forfulgt branche

Ifølge 70-årige Henning Nielsen er der tale om et ganske almindeligt salg, der går sin gang på normal vis:

- Vi har heldigvis ingen problemer med vores pengeinstitut, Arbejdernes Landsbank, og jeg har været lykkelig ved at være landmand, siger han og fortsætter:

- Men jeg må også sige, at sådan som betingelserne for landbruget er i dag, forstår jeg godt, at børnene siger, at de vil noget andet med resten af deres liv. Vi er ved at tabe generationer af landmænd på gulvet - der er ingen, der gider det her mere, og det kan jeg godt forstå med den hetz, der kører mod landbruget. Og alle råber op om at sikre et generationsskifte i landbruget, men der er bare ikke nogen, der vil finansiere det - det gælder både kreditforeninger og banker, siger Henning Nielsen, der midt i det hele glæder sig over, at døtrene og svigersønnen finder en fremtid på det ordinære arbejdsmarked:

- I lighed med resten af branchen er de jo også trætte af at blive forfulgt og talt dårligt om, men nu kan Lars og pigerne få sig et almindeligt job med pensionsopsparing.