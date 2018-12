Christiansborg højner julehumøret i Esbjerg og Varde

Energiminister gav tirsdag løfte om, at Esbjerg kan få dispensation fra den såkaldte kraftvarmebinding. Det betyder en besparelse på 1,25 milliarder kroner for Esbjerg og Varde kommuners forbrugere i Din Forsyning.

Dermed har borgmestrenes efterhånden adskillige udflugter og breve til Christiansborg båret frugt, og det ser nu ud til, at der kan spares 1,25 milliarder kroner på Esbjerg-værkets kommende afløser - eller omregnet 50.000 kroner per varmekunde over et biomassefyret værks levetid på 25-30 år.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) meldte således ud, at man på Christiansborg er indstillet på, at Esbjerg Kommune kan få dispensation fra den såkaldte kraftvarmebinding, der ellers fordrer, at der skal produceres el og varme i samproduktion i de større, danske byer - noget, der ville tvinge Din Forsyning og dermed borgere i Esbjerg og Varde kommuner til om kort tid at investere i et kombineret el- og varmeværk til biomasse som afløser for det nedslidte Esbjerg-værket.

Lille brik

Jesper Frost Rasmussen (V) lægger ikke skjul på sin glæde over, at der er en dispensation i farvandet:

- Formelt skal vi søge Energistyrelsen, men det ser ud til, at vi får den. Det er en fantastisk julegave. Ministeren og energiforligskredsens saglige begrundelse for en dispensation er, at et kombineret kraftvarmeværk i Esbjerg alligevel ikke bidrager væsentligt til Danmarks elforsyning. Den el, som et biomassefyret Esbjergværk kunne producere, udgør også kun 54 ud af de 14.000 Megawatt på landsplan, så vi er så lille en brik i elproduktionen, at vi ikke skal bindes på hænder og fødder ved en kommende investering i Esbjergværkets afløser, siger borgmesteren.

I stedet for en større investering i et biomassefyret kraftvarmeværk bliver der nu mulighed for at "basere fremtidens fjernvarme på fremtidens løsninger i stedet for fortidens teknologi", som Esbjergs borgmester udtrykker det:

- Ørsted (som ejer og driver det nuværende Esbjerg-værket, red.) har jo meldt ud, at man stopper med kulfyrede værker med udgangen af 2022, og fra Ørsted anbefalede man et flisfyret kraftværk. Men så ville vi være afhængige af at importere flis de næste 25-30 år, og det ser vi ikke som den rigtige, grønne og økonomisk bedste løsning, siger han og fortsætter:

- Nu kan vi sikre fleksibilitet i vores fjernvarmeløsning - hele området er i en forandringsproces i takt med, at vi er ved at omstille til grøn energi, og vi skal ikke binde os til forkert teknologi for de næste 30 år. Med en dispensation kan vi basere varmeforsyningen på flere mindre enheder og sprede risikoen fremfor at lave en stor klods på Esbjerg Havn. Nu har vi eksempelvis muligheden for at se på en løsning med store varmepumper og vindmøllestrøm til at drive pumperne, ligesom vi jo har et datacenter på vej, der kan levere overskudsvarme.