Der var bred enighed om at kritisere forsvarsministeriet for indsigelsen mod det højeste af de tre kaktus-tårne på Tovværksgrunden. Byråd vedtog projektets to tårne og afventer nu ministeriets godkendelse på det tredje.

Helt sikker er man ikke - det skal beregninger foretaget af et bestemt rådgiverfirma, som Forsvaret er tryg ved, først vise. Kommunens computerbaserede analyse stoler ministeriet ikke på, og Esbjerg Kommune skal i øvrigt betale for at få udført de nye beregninger. Først derefter vil Forsvarsministeriet tage stilling til, om man vil nedlægge veto mod byggeriet af det højeste af tårnene.

Som tidligere omtalt i JydskeVestkysten har ministeriet sendt en indsigelse gående på en mulig forstyrrelse af Flyvestation Skrydstrups radar ved byggeriet af det højeste af de tre tårne på 61 meter. Det højeste tårn - et kombineret bolig- og erhvervsbyggeri i 17 etager - er blevet et nationalt sikkerhedsanliggende, fordi det fra ministeriets side er blevet gjort gældende, at bygningens højde muligvis vil kunne begrænse anvendelsen af Forsvarets TPS-radar på Flyvestation Skrydstrup 54 kilometer væk.

- I SF vi er ligeså forundrede, som borgmesteren har givet udtryk for. At det skulle påvirke landets sikkerhed, at der i Esbjerg bliver bygget et højhus på 61 meter - det er godt nok en overraskelse. Byggeriet har været på vores ønskeliste i lang tid, og der kom ingen indsigelser fra Forsvaret i første høringsrunde. Det er urimeligt, at sidste del af projektet skal trækkes i langdrag, og da særligt, når kommunen har fremsendt beregninger. De er åbenbart ikke gode nok. I SF synes vi også det er betænkeligt, at man kan tvinge kommunen til at indkøbe en analyse fra et bestemt firma, der leverer radarudstyr til Forsvaret udtryk, lød det blandt andet fra Jørn Boesen Andersen (SF).

Kritik på kritik

Borgerlistens Henrik Vallø kaldte Forsvarets indblanding for "noget utidig":

- Jeg er glad for, at borgmesteren i en artikel i JydskeVestkysten var skarp i mælet over for denne tilsyneladende unødvendige indsigelse, som ser ud til bare at være en indsigelse for indsigelsens skyld. Og at Forsvaret så heller ikke kan godkende vores analyse, men kun en analyse lavet af et af dem godkendt firma, som betyder at hele processen bliver forsinket, det bliver det ikke mindre grotesk af, lød det fra Vallø, der dog også havde luft til at kritisere antallet af parkeringspladser - eller rettere den efter hans mening store mangel på dem - i projektet.

Venstres to medlemmer, Kurt Bjerrum og Preben Rudiengaard, var også på benene med kritik af ministeriets indsigelse, der - hvis der ikke ligefrem nedlægges veto mod det højeste tårn - betyder, at det tredje tårn på Tovværksgrunden skal igennem en ny lokalplanproces. Kurt Bjerrum, der er partiets gruppeformand, erklærede, at han havde troet, det var en forsinket aprilsnar, mens Rudiengaard rasede over, at regering og ministerium på den måde kan tryne en kommune til at punge ud for en undersøgelse, som ingen andre end de selv ønsker.

DFs Susanne Dyreborg, der i borgmesterens fravær ledede byrådsmødet, kaldte det "en rigtig træls sag", men udtrykte forhåbning om, at analyserne vil tillade det højeste tårn at blive bygget til sin tid.