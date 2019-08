Bramming-firma ekspanderer: Overtager firma i Århus

Firmaet Blue-Tech A/S, som har hovedsæde i Bramming, har for nylig overtaget firmaet Egå El-Service Aps, som fortsætter som en selvstændig afdeling af Blue-Tech med seks ansatte.

Han har sammen med sin makker, Allan Krogh i et stykke tid haft en plan om at skulle have en afdeling i Århus-området. Det har været en del af en bevidst strategi fra Blue-Techs side.

- Vi overtager et firma, som gik konkurs, fordi de desværre havde nogle kunder, som ikke har betalt deres regninger. Men ellers er der tale om et sundt firma, lyder det fra Carsten Christensen.

Carsten Christensen, som sammen med Allan Krogh ejer Blue-Tech A/S, oplyser at Blue-Tech med overtagelsen af firmaet i Risskov får yderligere seks medarbejdere - medarbejdere, som fortsætter i Egå El-Service, som bliver en selvstændig afdeling af Blue-Tech A/S.

BRAMMING: Hovedsædet ligger i Bramming, men firmaet Blue-Tech A/S har også afdelinger i Esbjerg, Varde og Toftlund. Nu har Blue-Tech A/S også en afdeling i Risskov ved Århus efter, at det for en lille måned siden overtog det konkursramte firma Egå El-Service Aps.

Vækst

- Vores strategi er fortsat at udvide, og det ønsker vi at gøre i området på østkysten fra Århus i nord til Aabenraa i syd og i vest fra Esbjerg til Odense i øst. Vi vil vækste både via overtagelser og organisk, og det bliver ved at have en række små selvstændige afdelinger under den fælles administration, som ligger i Bramming, fortæller Carsten Christensen.

Blue-Tech A/S udfører både traditionelt el-arbejde hjemme hos fru Jensen og hr. Hansen og arbejde for erhvervskunder. Inden overtagelsen af firmaet i Risskov lå 90 procent af omsætningen på erhvervskunderne. Men da firmaet i Risskov har rigtig mange privatkunder betyder det nu, at 75 procent af omsætningen vil ligge på erhvervskunder, mens privatkunderne tegner sig for 25 procent af omsætningen.

- Vi udfører opgaver inden for el-installation, industri, ventilation og klimaanlæg samt energirådgivning, så arbejdsmæssigt spænder vi særdeles bredt, understreger Carsten Christensen.

Den hidtidige ejer af firmaet i Risskov, Peter Søndergaard Kristensen fortsætter som afdelingsleder for Blue-Techs nye afdeling i Risskov.