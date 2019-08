Borgmestrene i Esbjerg og Varde er i fuldt sving med at forsøge at sikre opbakning blandt Folketingets energipolitiske ordførere i striden om den fremtidige varmeforsyning. Ordførerne modtog torsdag et meget skarpt formuleret bekymringsbrev, og Esbjerg-borgmesteren gav den fuld gas på sin Facebook-side.

De to borgmestre fra Esbjerg og Varde kommuner - Jesper Frost Rasmussen (V) og Erik Buhl (V) - har fundet de skarpe vendinger frem i et forsøg på at mobilisere opbakning fra Folketingets energiordførere og klima-, forsynings- og energiminister Dan Jørgensen (S) i striden med Energistyrelsen og energigiganten Ørsted på den ene side og det fælleskommunale Din Forsyning med fjernvarmekunder i form af 25.000 husstande i Esbjerg, Varde og Fanø på den anden.

Manglende indsigt

Sagen er kort fortalt den, at Ørsted har meddelt sine aktionærer, at man vil stoppe al brug af kul med udgangen af 2022, og dermed skal Esbjergværket lukke. Men Din Forsyning - og dermed Esbjerg og Varde kommuner - ønsker mere tid til at få det rette alternativ i form af en fremtidssikret, økonomisk og miljømæssigt bæredygtig løsning på plads. Din Forsyning og borgmestrene argumenterer for, at det tidligst kan lade sig gøre at have en ny varmeforsyningskilde klar med udgangen af 1. kvartal 2024 og beder altså om fem kvartaler ekstra, men det afviser Ørsted at acceptere.

I Energistyrelsens udkast til afgørelse, der kom i juni i år, ser det ud til, at Ørsted får sin vilje, og det har fået borgmestrene i Esbjerg og Varde, men også borgmesteren på Fanø til at øge presset for at få sagens sandsynlige udfald ændret. Det sker blandt andet med det nævnte bekymringsbrev til energiordførere og ministre, men også med både Facebook- og Twitteropslag rettet mod Energistyrelsen og minister Dan Jørgensen.

I brevet til ordførere og ministre står der blandt andet: "..(...) ... vi kan risikere ikke længere at kunne sikre varme til vores kunder. Det er stærkt bekymrende, at vi bliver sat i en sådan situation baseret på en myndighedsbehandling, der baserer sig på fejlbehæftede oplysninger og fra en rådgiver (Energistyrelsens eksterne konsulent i sagen, red.), der åbenlyst savner teknisk og planlægningsmæssig indsigt i vores varmeforsyning."