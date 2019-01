Borgerne jubler - Ørsted beklager dødsstød til biogasanlæg

Borgerne i Østerbyen kan ikke få armene ned over elimineringen af Ørsteds planer for et biogasanlæg i Måde. Ørsted ærgrer sig.

Esbjerg: Der var stor jubel i Østerbyen, da JydskeVestkysten onsdag morgen kunne afsløre, at Ørsteds omdiskuterede biogasanlæg i Måde ikke bliver til noget alligevel.

Som JydskeVestkysten kunne fortælle, har det vist sig, at der intet politisk flertal er for anlægget, som især borgere i Østerbyen har kæmpet hårdt for at undgå på grund af frygten for lugtgener i en radius på op til ni kilometer fra Måde. Borgmesterpartiet Venstre gik ud og meddelte, at en så bynær placering til et biogasanlæg med de risici, det indebar for, at Esbjergs historiske fiskelugt ville blive afløst af en stank af rådne æg, ikke kunne støttes, og så kom det andet store byrådsparti, Socialdemokratiet, med en lignende melding.

Men hvor der findes en vinder, findes også en taber, og der var en nedslået stemning hos Ørsted:

"Vi tager byrådets beslutning til efterretning, men er naturligvis ærgerlige over, at projektet, som skulle omdanne organisk affald til grøn energi, ikke bliver til noget på den planlagte placering. Anlægget er et godt eksempel på cirkulær økonomi, hvor den enes affald bliver den andens ressource. Vi vil nu drøfte med Leo Pharma, om der er andre muligheder for et samarbejde," siger Nikolaj Ager Hamann, der er chef for biogas ved Ørsted.