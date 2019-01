Borgere i protest mod biogas: Østerbyen er træt af at være Esbjergs skraldespand

Ønsker fra Østbyen

I forbindelse med høringen om opstilling af yderligere to forsøgsmøller i Måde i november-december sidste år, fremgik det endnu en gang, at borgere i Østerbyen i højere grad ønsker at blive hørt, ligesom de ønsker positive tiltag og ikke kun negative. I punktform blev det stillet således op:Ønske om at blive hørt ude i Østbyen.



Ønske om ikke altid at få alle de dårlige projekter. Men mere fokus på positive projekter, der gavner østbyen og gør det rart at bo der.



Ønske om mere ligelig fordeling af ulemperne i Esbjerg.



Østbyen bruges som skraldespand for de projekter, ingen andre vil have.



Ønske om opprioritering/forskønnelse af Østbyen.