Boliger nedlægges om led i hemmeligt projekt

To kommunale boliger skal nedlægges som led i realiseringen af det hemmeligholdte Projekt Ember - et datacenter mellem Esbjerg og Andrup.

Det blev ellers forsøgt, da politikerne skulle behandle sagen om nedlæggelse af to kommunalt-ejede boliger på henholdsvis Nordre Tovrupvej 21 og Nordre Tovrupvej 26. Husene, der p.t. er udlejede og har boligarealer på henholdsvis 130 kvadratmeter og 118 kvadratmeter, ligger i vejen, hvis der skal være erhvervsområde, men politikerne fik ikke en snus at vide om, hvem der står bag Projekt Ember, som det meget hemmelighedsfuldt kaldes.

Frivillige aftaler

Ifølge Boligreguleringsloven er det ikke tilladt uden videre at nedlægge boliger helt eller delvist. Der skal politisk godkendelse ind over hver gang. Udvalget godkendte nedlæggelsen uden problemer, idet boligerne er ligger så centralt i området, at det ikke kan lade sig gøre bare at sælge arealerne uden om boligerne.

Ifølge Karen Sandrini har der været holdt møder med beboerne i begge huse, og de har erklæret sig indstillede på at indgå frivillige aftaler om fraflytning.

Som tidligere omtalt i JydskeVestkysten er Esbjerg Kommune i fuld gang med planlægningsarbejdet med lokalplan og kommuneplantillæg, herunder en miljøvurdering og en såkaldt afgrænsningsrapport. Af rapporten fremgår det, at projektet omfatter opførelse af et datacenter med datahaller, samt supportfaciliteter og indrettet med interne veje og parkering med videre og forskellige teknikbygninger og teknisk udstyr. Det er planen, at datacentret anlægges i flere etaper hen over en årrække.