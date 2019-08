Blodrødt: Banken har taget roret i kriseramt Esbjerg-rederi

"Den aktuelle markedssituation for selskabets skibe og den nuværende kapitalstruktur giver dog efter ledelsens vurdering på længere sigt udfordringer for selskabets afviklingen af den samlede gæld, hvorfor ledelsen i samarbejde med selskabets pengeinstitut arbejder med en samlet rekapitaliseringsplan for selskabet", heddet det i ledelsesberetningen.

Det hører samtidig med, at selskabets aktuelle aktiviteter baseret på nuværende kontrakter, kreditrammer og budgettet for 2019 ikke giver KEM Offshore kortsigtede likviditetsudfordringer.

Esbjerg: Rederiet KEM Offshore, som på mange måder er en solstrålehistorie i Esbjergs transformation fra fiskerby til energimetropol, sejler lige nu rundt i et særdeles stormfuldt farvand, og i rederiets forleden offentliggjorte årsrapport for 2018 skriver den uafhængige revisor i sin påtegning, at der er betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften.

Knud Erik Møller var en af de store blandt Esbjergs industrifiskere, da fiskeriet var størst.Med afsæt i en idé fra sin søn Orla Møller etablerede han for omkring 15 år siden sin vindmøllesejlads, da han solgte sine kvoter og fiskefartøjet, Orkama. Knud Erik Møller ejer KEM Offshore sammen med Orla Møller, og på et tidspunkt beskæftigede rederiet 70 ansatte. I dag har KEM Offshore cirka 50 ansatte.

Overhalet af nye skibe

Hele miseren skyldes, at årets resultat for 2019 endte i et gevaldigt underskud på 20,9 millioner kroner. Det er meget langt fra, hvad administrerende direktør John Andersen varslede sidste år ved aflæggelsen for 2017-regnskabet. Her forudsagde han, at 17-underskuddet på 12 millioner kroner ville ende med sorte tal i 18.

Siden er ledelsen skiftet ud, og Orla Steiniche Møller, der ejer KEM Offshore sammen med sin far, tidligere fiskeskipper Knud Erik Møller, har taget over. Orla S. Møller, der har arbejdet med vindbranchen siden 1999 og sammen med sin far gjorde KEM Offshore til et af verdens første rederier med taxasejlads af teknikere til og fra havvindmølleparker, har sammen med en professionel bestyrelse nedskrevet selskabets anlægsaktier, som selvsagt består af skibe, med hele 21,2 millioner kroner.

Selskabets balance udviste herefter en aktivmasse på 62,2 millioner kroner, egenkapitalen var gået i minus 24,1 millioner kroner, og bankgælden er på omkring 80 millioner kroner.

Ifølge Orla S. Møller foretog bestyrelsen den drastiske nedskrivning, fordi en politisk beslutning gjorde det muligt at sejle til og fra vindmølleparkerne med 24 personers fartøjer. Hovedparten af KEM Offshores skibe tager 12 personer, og det har stækket selskabets konkurrencekraft.