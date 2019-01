Biogas-anlæg i Østerbyen er stendødt

Esbjerg: Ørsteds planer om et nyt, stort biogasanlæg i Østerbyen bliver ikke til noget, og dermed kan flere tusinde protesterende Østerby-borgere ånde lettet op.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) og Venstres byrådsgruppe besluttede på et møde mandag eftermiddag, at partiet siger nej til biogasanlægget med placering i Østerbyen. Venstre har dog ikke flertal i Esbjerg Byråd og råder kun over 11 mandater, så i teorien ville andre partier kunne stemme sagen igennem udenom Venstre ved at samle 16 mandater. Det kommer dog heller ikke til at ske, for Socialdemokratiets gruppeformand, Søren Heide Lambertsen, er på linje med borgmesteren i biogas-sagen, og dermed lægger det andet, store byråds-parti med 11 medlemmer heller ikke stemmer til.

- Jeg bragte sagen op på Venstres gruppemøde mandag, fordi jeg mener, at vi nu har fået belyst, at risikoen er for stor i forhold til at placere et biogasanlæg i det område. Der er en reel bekymring for lugtgener, og vi har også folk i vores gruppe, der har en detail-viden om den slags og kan bekræfte, at når det lugter fra den type anlæg, så er det rigtig slemt. Den nævne placering er for tæt på Østerbyen og byen i det hele taget, og den mulige lugtpåvirkning, som et anlæg vil have på Østerbyen og for den sags skyld hele Esbjergs image, er ikke en risiko, vi er parate til at løbe. Når det er sagt, så havde det været et fint eksempel på cirkulær økonomi, hvor man udnytter restprodukter fra medicinalfirmaet Leo Pharma samt vand fra rensningsanlægget, siger Jesper Frost Rasmussen, der melder ud nu, fordi hørings-perioden netop er afsluttet.