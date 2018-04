Bilist blæste på skolepatrulje

- Mandag morgen klokken 07.56 ignorerede føreren af en varebil skolepatruljens stopsignal i fodgængerfeltet på Parkvej. Heldigvis havde en af skolens lærere, der var en del af skolepatruljen, forudset situationen og fik holdt et barn, der ellers var på vej over vejen, tilbage. Føreren af varevognen fortsatte over fodgængerfeltet i østlig retning uden at sænke hastigheden, men på grund af lærerens snarrådighed i situationen kom ingen noget til ved episoden, oplyser vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann.

Fører uden kørekort

Nummerpladen på varevognen var blevet noteret, og derfor kunne politiet senere på dagen finde frem til både ejer og den person, der havde kørt bilen.

- En 25-årig håndværker er blevet sigtet for at ignorere en vigepligt og for at køre i frakendelsestiden, for han er for tiden nemlig frakendt retten til at køre bil. Bilens ejer er desuden blevet sigtet for at lade en person uden gyldig førerret køre bilen, oplyser Ole Aamann, der i samme åndedrag netop opfordrer bilejere til at tjekke den slags, inden andre sætter sig i deres bil.

Der er for tiden meget fokus på netop skolepatruljer, efter at en undersøgelse har vist, at mange elever har oplevet, at bilister ikke tager fornødent hensyn til patruljerne, og at der bliver råbt og gestikuleret efter dem.