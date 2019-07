Betjent slæbt efter bil: To dømt i sag om dramatisk anholdelse

To unge mænd fra Esbjerg dømt i sag om betjent, der blev slæbt efter bil i Willemoesgade i forbindelse med anholdelse sidste år. Den ene også dømt for kokainhandel med relation til Stengårdsvej-gruppen.

De to tiltalte nægtede pure at betjentens arm var blevet holdt fast - og faktisk anede de overhovedet ikke, at der var tale om en politimand, lød forklaringen. Den købte domsmandsretten imidlertid ikke.

Sagen går som nævnt tilbage til 2018, nærmere bestemt den 1. november omkring klokken 23.15 i Willemoesgade. De to mænd sad i en bil - den 21-årige bag rattet og den 22-årige på passagersædet - da betjenten rakte ind gennem sideruden i bilens venstre fordør. Ifølge anklageskriftet blev hans arm holdt fast, og bilen accelererede kraftigt, mens sideruden blev rullet op, så betjenten hang fast og blev trukket med bilen. I den forbindelse trak betjenten sin pistol og affyrede to varselsskud, inden han kom fri.

Den 22-årige blev desuden dømt for handel med 39,5 gram kokain samt en række mindre forhold såsom ulovlig besiddelse af en mobiltelefon under sin varetægtsfængsling i Esbjerg Arrest og besiddelse af nogle få gram hash under samme ophold.

Esbjerg: To mænd på 21 og 22 år fra Esbjerg er blevet dømt i en sag fra sidste år, hvor en betjent fra Syd- og Sønderjyllands Politi i en sen aftentime blev slæbt efter en bil, da han forsøgte at anholde mændene i forbindelse med en hash-handel.

Kokain-handlen

Den 22-årige var som nævnt også tiltalt for i en periode fra oktober til anholdelsen den 1. november at have solgt 40,5 gram kokain til ikke under 23 forskellige kunder i Esbjerg og omegn.

Det var anklagerens påstand, at den 22-årige er medlem af Stengårdsvej-gruppen, for hvem han solgte hash og kokain. Handlerne foregik angiveligt ved, at kunderne kunne afgive bestilling til en mobiltelefon, som den 22-årige overtog fra et andet medlem af Stengårdsvej-gruppen i oktober, hvor den pågældende skulle ind og afsone en dom for narkohandel. Engang i mellem blev der udsendt reklame-sms'er fra mobiltelefonen - det skete ifølge politiet typisk, når der var kommet en ny sending kokain til videresalg.

Den 22-årige erkendte alene handel med 37 gram kokain, men benægtede, at det havde noget at gøre med Stengårdsvej-gruppen, ligesom han afviste, at han selv er medlem. Domsmandsretten fandt det dog bevist, at den 22-årige har været medlem af gruppen siden februar sidste år, ligesom det blev lagt til grund, at den pågældende gruppe står bag omfattende og alvorlig kriminalitet, og at kokainhandlen bliver styret af personer med tilknytning til denne gruppe. I forhold til mængden af kokain slog domsmandsretten fast, at den 22-årige har solgt 39,5 gram og forsøgt at sælge yderligere ét gram.