Anmeldelse om voldtægt af 14-årig: Fanø-Cup ramt af flere ubehagelige sager

Fodboldturneringen Fanø Sommercup er i år blevet ramt af en række ubehagelige sager. Der er anmeldt en fuldbyrdet voldtægt af en 14-årig pige, mens en mand er efterlyst for voldtægtsforsøg af en anden 14-årig pige. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

FANØ: Ifølge en anmeldelse til Syd- og Sønderjyllands Politi blev en 14-årig pige i weekenden udsat for voldtægt i forbindelse med Fanø Sommercup.

Syd- og Sønderjyllands Politi modtog natten til lørdag klokken 01.53 en anmeldelse om fuldbyrdet voldtægt begået mod en 14-årig pige i skovområdet omkring, hvor Fanøcup afholdes. Politiet afventer afhøringer i sagen og kan derfor ikke komme med flere oplysninger.

Men sagen står ikke alene.

Lørdag klokken 23.15 fik politiet nemlig en anden anmeldelse om voldtægtsforsøg. En 14-årig pige, der havde siddet i skoven og tisset ikke langt fra boldbanerne, var forsøgt trukket ind i skoven af en for hende ukendt person, der forsøgte at trække bukserne af pigen. Pigen fik dog sparket sig fri, og det lykkedes hende at komme væk.

I den sag er der efterlyst en mand med følgende signalement: - Mellemøstlig af udseende. - 25-30 år. - 175-180 cm, kraftig af bygning, mellemlangt tilbagestrøget sort hår. - Iført lyserød T-shirt, og sorte joggingbukser med hvide striber ned ad benene.

Syd- og Sønderjyllands Politi hører gerne fra vidner, der har set noget eller mener at vide, hvem manden kan være.

JydskeVestkysten følger op på sagen ...