Ældre fik håndmadder nytårsaften

Esbjerg Kommune: Kogt hamburgerryg med grønlangkål og brunede kartofler er i mange danske hjem på menuen nytårsaften, og sådan har det også været i mange år på plejehjemmene i Esbjerg Kommune.

Men sådan var det ikke, da 2018 blev til 2019.

Der var byttet rundt på varmt og koldt, så plejehjemsbeboerne fik serveret den traditionelle nytårsmiddag til frokost, mens der var gjort håndmadder klar til de ældre klokken 18.00 og igen klokken 24.00 til natmad for dem, der kunne holde sig vågne så længe.

Det har mødt kritik fra flere beboere og pårørende. En af dem er Marianne Poulsen, hvis mor bor på Østerbycentret.

- Jeg er rasende og dybt forundret. Det værste er, at der ikke er blevet informeret om det. Jeg besøgte min mor om formiddagen den 31. december og fandt ud af det ved et tilfælde, da jeg hørte det fra en af de ansatte. Det var så sent at få det at vide, at der reelt ikke var nogen mulighed for at foranstalte alternativer, så min mor kunne få sin nytårsmiddag om aftenen, som hun plejer, siger Marianne Poulsen.