En 56-årig mand fra Bramming blev mandag ved retten i Esbjerg dømt for uagtsomt manddrab. Foruden dagbøder fik manden også en betinget frakendelse af kørekortet.

Ulykken opstod, da den 56-årige mandlige bilist fra Bramming kørte ud for ubetinget vigepligt fra Brammingborgvej og her blev ramt af den anden involverede bil i ulykken. En bil ført af en 21-årig mand fra Agerbæk. Den 23-årige mand fra Agerbæk, som blev slået ihjel ved ulykken, var passager i bilen, som i følge politiets oplysninger til JydskeVestkysten på ulykkesaftenen kom kørende med det politiet dengang betegnede som "meget høj hastighed".

Ugen efter dødsulykken i krydset Brammingborgvej/Kirkebrovej var formanden for kommunens trafik- og byggeudvalg, Søren Heide Lambertsen(S), sammen med lokalrådsformand Jørgen Holberg og Bent Schmidt, som bor på Nøråvej ude og se på sikkerheden - eller manglen på samme - i ulykkeskrydset samt i krydset Størsbølvej/Nøråvej/Fiskerivej. Arkivfoto: André Thorup

Fra 6000 til 4000 kroner

Anklageren i sagen, Kristine Bagger, procederede ved afgørelsen af sagen for dagbøder på samlet 6000 kroner samt en betinget frakendelse af kørekortet. Men taksten for dagbøder blev altså sat en tredjedel lavere - 4000 kroner - sammen med den betingede frakendelse af kørekortet.

Netop krydset ved Brammingborgvej/Kirkebrovej, hvor ulykken skete, har ligesom krydset Størsbølvej/Fiskerivej/Nøråvej i flere år været genstand for kritisk opmærksomhed fra mange Bramming-borgere og fra Bramming Lokalråd, som har ønsket bedre trafiksikring af de to kryds, som følge af, at der køres meget stærkt på både Kirkebrovej og Størsbølvej.