51-årig truede med at skære fingre af folketingsmedlem

51-årig mand dømt for trusler mod folketingsmedlem Joachim B. Olsen (LA) på Facebook. Det er anden gang i år, at en person er dømt for at true politikeren.

Esbjerg: I januar i år blev en 53-årig mand fra Frederiksværk dømt for trusler fremsat på Facebook mod folketingsmedlem for Liberal Alliance Joachim B. Olsen, og nu har en 51-årig mand fået dom for det samme ved Retten i Esbjerg. Den 51-årige stod for nylig ved Retten i Esbjerg tiltalt for at have truet "med at øve vold mod nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv", idet han på Joachim B. Olsens facebookprofil skrev: "Pis dig ud af danmark ... første gang jeg si det .... komme vi til 3 gang ... i will cut 3 fingers". Som det fremgår af beskeden, der blev skrevet i december sidste år, var den 51-årige ikke helt ved sine fulde fem, da den blev til - faktisk var han, forklarede den tiltalte selv i retten, fuld. Da han blev ringet op af politiet, var han imidlertid klar over, at han havde "lavet et eller andet", men han kunne ikke huske præcis, hvad han havde skrevet.

Kort om I januar i år blev en 53-årig mand fra Frederiksværk ved Retten i Hillerød dømt for trusler fremsat på Facebook mod folketingsmedlem for Liberal Alliance Joachim B. Olsen. Den 53-årige, der ikke tidligere var straffet, fik en betinget dom på 30 dages fængsel. Han havde i april 2017 skrevet en direkte besked til politikeren på Facebook om, at han ville give politikeren "en på tuden", hvis han mødte ham.

I forbindelse med den dom oplyste Joachim B. Olsen, at han oplever trusler via sociale medier med jævne mellemrum.

Kritik her og der I retten blev den 51-årige direkte spurgt, om han er vred på Joachim B. Olsen, og her erkendte han, at han ikke synes, at "sådan en mand skal sidde i Folketinget". "Manden kommer med mange udtalelser om pensionister og det ene og det andet", lød det fra den 51-årige, der dog samtidig kritiserede sig selv for at have skrevet beskeden: "Uanset, om man er fuld, må sådan noget ikke ske. Det er bare ikke okay", lød det fra den tiltalte, der også forklarede, at han aldrig selv havde stemt til et valg, fordi han ikke kan finde ud af "det med politikere, og hvem der mener hvad". I retten kom det også frem, at den 51-årige, så snart han havde været til afhøring hos politiet, slettede sin facebookprofil. Han sagde samtidig, at det kun var ham selv, der havde adgang til profilen, og dermed var det udelukket, at en anden kunne have skrevet beskeden, som den tiltalte den dag i dag ikke husker at have skrevet.