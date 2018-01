50 år siden: Tre skoleelever dræbt under voldsom storm

Esbjerg: Mandag den 15. januar 1968 står for mange esbjergensere som ét af de mest dramatiske døgn i Esbjerg.

Stormen tog til fra morgenstunden, og klokken 12.15 skete katastrofen på Rørkjær Skole. De 976 elever havde netop fået frikvarter. De fleste lærere var gået på lærerværelset, mens eleverne havde fået lov til at blive inde på grund af det voldsomme vejr.

Alligevel valgte nogle at gå ud, fordi det var sjovt at knappe tøjet op, for så kunne man næsten flyve afsted.

Pludselig løftede stormen det 45 gange 6 meter store tag ned over børnene i skolegården. Tre elever blev dræbt, mens 16 af deres kammerater blev kvæstet.

Lærerne var hurtigt ude og gik i gang med at løfte de tunge tagplader og få eleverne ud. Fem ambulancer kørte i pendulfart mellem skolegården og skadestuen.

Skolen var lukket tirsdag og onsdag, og fredag morgen samledes alle skolens elever og lærere til mindesamvær i drengenes gymnastiksal, hvor mindetalen blev holdt af skolens inspektør Magne Astrup.

Én af de elever, som blev hårdt kvæstet, er den nu 63-årige Jørgen Prisfeldt, som bor i Kvaglund. Han var ellers én af skolens hurtigste elever, men løb i den forkerte retning, da taget røg ned i skolegården.

Jørgen pådrog sig dobbeltsidet lukket kraniebrud, flækkede en hofte og fik bækkenbrud og lå i tre uger på Centralsygehuset, som det hed dengang.

- Jeg fik skiftet højre hofte for 22 år siden og takket være kirurgerne er jeg i dag smertefri, hvilket er lige som at blive født på ny. I 2011 fik jeg også skiftet den anden hofte, så nu kan jeg næsten lave alt det, som andre mennesker kan, fortæller Jørgen Prisfeldt.

Han spiller golf og går til fitness og har bevaret sit gode humør, men fakta er, at han i mange år efter ulykken havde store smerter.

- Jeg fik dog 13.000 kroner for svie og smerte, men er trods alt glad for at være i live, lyder det fra Jørgen Prisfeldt.

Den kendte sanger, 62-årige Dorte Mørup Tagmose, som dengang var 12 år så taget komme flyvende ned.

- Jeg stod midt i skolegården sammen med nogle andre piger, men blev heldigvis ikke ramt. Vi løb over til drengenes gymnastiksal, og der var panik overalt. Jeg kan se det hele for mig den dag i dag og kan huske, at reaktionen først kom, da jeg kom hjem til min mor i Storegade 85. Min mor omfavnede mig og trøstede mig, fordi jeg græd som pisket, men hun skulle på arbejde, så resten af eftermiddagen var jeg ovre hos Inger Klausen ikke langt fra det sted, hvor vi boede, og snakkede med hende og hendes to drenge, Frede og Bjarne. Jeg skulle ikke være alene ovenpå denne forfærdelige oplevelse, fortæller Dorte Mørup Tagmose.