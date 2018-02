47-årig kvinde dømt for trafikdrab

Esbjerg: Tirsdag blev en 47-årig kvinde fra Esbjerg idømt 20 dagbøder a 400 kroner og en betinget frakendelse af førerretten.

Det skete ved retten i Esbjerg, hvor kvinden var tiltalt for uagtsomt manddrab i forbindelse med en ulykke i oktober. Her påkørte hun en 40-årig mandlig knallertfører, som døde på stedet.

Den tydeligt berørte kvinde forklarede i retten, at hun kom kørende ad Ølufvad Hovedvej mellem Esbjergmotorvejen og Varde, da hun blev nødt til at pudse sin næse. Det fik hende til at nyse 3-4 gange hurtigt efter hinanden. I næste øjeblik kørte hun ind i noget, og en mand røg op på hendes forrude.

- Jeg skyndte mig ud, ringede til alarmcentralen og begyndte at give førstehjælp. Men jeg kunne allerede fornemme, at han var død, forklarede kvinden, som blev ved med at give førstehjælp, indtil politiet nåede frem til ulykkesstedet.

Den 47-årige kvinde forklarede i retten, at hun hverken kunne huske at have set knallerten, der kørte foran hende, eller den modkørende bil, som holdt ind og hjalp efter ulykken.

- Jeg kan simpelthen ikke huske det. Jeg har virkelig prøvet, men jeg kan bare ikke. Jeg har sågar kørt forbi flere gange siden for at huske det, men det er sort for mig, forklarede kvinden, som var nødt til at holde flere små pauser under sin forklaring, og som ugentligt har gået til psykolog siden ulykken.