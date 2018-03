Han hacker din computer og stjæler dine penge - hvis du giver ham lov

Langt ude på landet, i et af Roust Spærs gamle kontorer, sidder computernørder og opfører sig kriminelt. De gør det på kontrakt for de firmaer, som Prueba Cybersecurity tjekker it-sikkerhed for.

I dag er han 37 år. Prueba Cybersecurity blev etableret for to år siden, kort tid efter kom hans hustru Else med som medarbejder, og i dag er der fem mand i det store kontor, der engang rummede travle sælgere fra Roust Spær.

Roust: Dennis Ellebæk fik sin første computer, da han var 10 år gammel. Computeren kostede 20.000 kroner, mange penge i 1990, men drengen var enebarn, og forældrene gjorde alt for at understøtte hans interesser.

Prueba betyder prøve, og navnet signalerer dermed det, firmaet gør: Det prøver at bryde ind i dit netværk, for det er jo kun for kundens skyld, og kun når der er skrevet kontrakt.Metoden er at sikre virksomhederne, ved at Prueba Cybersecurity afdækker alle hullerne. Endnu har virksomheden aldrig måttet melde pas på at bryde ind hos en kunde. Når hullerne er afdækket, er det virksomhedernes almindelige it-leverandører, der skal levere sikkerheden. Dog hjælper Prueba Cybersecurity også med it-certificeringen 27.000. Dennis Ellebæk sidder også i IT-branchens sikkerhedsudvalg. Medarbejdernes efternavne må ikke nævnes i artiklen, da de skal kunne arbejde under dække i de virksomheder, Prueba Cybersecurity tegner kontrakt med.

Medarbejdere bliver baggrundstjekket

Medarbejderne får han tjekket af Rigspolitiets National Cybercrime Center. For selvom de skal tænke som kriminelle, skal de ikke være det.

- Vi starter med at rekognoscere. Vi har måske en medarbejder til at sidde i en bil på parkeringspladsen i 24 timer, eller over flere døgn. For at få indtryk af medarbejdernes vaner, komme på det trådløse netværk, måske scanne nøglebrikker og manipulere tyverialarmen. Og så vender vi tilbage. Vi har lige haft Mike ude foran en virksomhed to nætter for at bryde hele vejen ind, siger Dennis Ellebæk.

Traditionelt tænker danske virksomheder sikkerhed som et spørgsmål om at sikre sine netværk og sin software. Det placerer Danmark som nummer 34 på FNs lande over styr på cyber-sikkerhed. Forrest ligger Singapore, USA og Malaysia. Med Norge, Finland og Sverige på pladserne 11, 16 og 17.

- Danmark er et af de mest digitaliserede samfund i verden. Det er gået så hurtigt, at sikkerheden slet ikke er fulgt med, siger Dennis Ellebæk.

Det er en af årsagerne.