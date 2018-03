Han kan godt lide at gå på jagt. Og jagthunden, flat coated retrieveren Zilla, har da også sin faste plads på kontoret i Jørgen Hansens bilforretning i Skærbæk i Sønderjylland. Det er også her, hans største trofæer hænger. De er nu ikke fra jagten. For nok vil Jørgen Hansen som andre jægere gerne ramme plet ude i naturen, men det er tre hædersbeviser som bilsælger, der gør ham mest stolt.

En model af et koreansk krigsskib er bevis på, at hans forretning på Ribevej i 2013 blev kåret som en af verdens 20 bedste forhandlere af det koreanske bilmærke Kia. Og to pokaler troner på en hylde ude i forretningen. Dem har han fået, fordi Jørgen Hansen Biler A/S i både 2016 og 2017 var den Kia-forhandler i Danmark, der solgte flest biler. I 2017 hele 165 flere end nummer to. Og skal vi lige fuldføre Jørgen Hansens praleregister, så har han også Den Gyldne Kost, Sydbanks erhvervspris.

Selv er Jørgen Hansen, der er uddannet mekaniker og har 28 års erfaring i bilbranchen, nok stolt, men også ydmyg over priserne. - Vi har satset meget på markedsføring og reklameret alle de steder, vi kunne, siger den succesfulde bilforhandler, der er miljøskadet, da både hans far og hans onkel havde bilfirmaer, som han siden har ført videre.

I dag sælger han udelukkende Kia, som han har været forhandler af siden 2002, og har service på Isuzu. Men et er massiv markedsføring, men hvad får folk fra hele landet til at tage til lille Skærbæk med sine 3000 indbyggere og købe en Kia, når der er 49 andre forhandlere? - Kundetilfredshed, kundetilfredshed, kundetilfredshed, lyder mantraet fra Jørgen Hansen. - Vi var nogle af de første, der lavede en pakke med service, forsikring og afdrag. Det kunne folk godt lide. Siden har vi udvidet med vejhjælp og bilvask. Det skal være en oplevelse at komme til service. Så når folk kommer fra for eksempel fra Nordjylland, låner vi dem en bil, så de kan køre over grænsen og handle, mens deres bil er til service. Vi tilbyder også, at folk kan tage ud og se på sort sol eller få et sønderjysk kaffebord, mens bilen er her. Vi lægger vægt på, at vi har alle varer på hylden. Man kan se alle mærker her hos os, og udvalget er stort, siger Jørgen Hansen, der har oplevet mersalg af lidt større biler, efter at afgifterne er sat ned. 583 nye biler solgte han i 2017, flest mindre modeller som Picanto og Rio, men der er biler fra 90.000 til 850.000 kroner.