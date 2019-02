De dyster om titlen som Årets Turisme Virksomhed

Kolding: Årets Turisme Virksomhed 2018 bliver kåret ved Business Koldings Awardshow 28. februar. Prisen går til en virksomhed eller institution i Kolding Kommune, som har bidraget til at gøre kommunen til et spændende sted at besøge i 2018, har brandet Kolding som turistdestination eller sat tiltag i gang, der kan inspirere andre turisterhverv.

City Kolding

Den første nominerede er foreningen City Kolding, som har til formål at samle de handlende i bymidten og markedsføre Kolding by som et attraktivt handelsområde. City Kolding er med til at sikre rammerne for et attraktivt handelscentrum og samarbejder med mange forskellige aktører om at skabe en livlig og attraktiv bymidte. City Kolding yder en kæmpe arbejdsindsats for at få Majmarkedet, Julemandens Hus, Øllets Dag, julebelysning, citytog og markedsdage lykkes. Og så bakker foreningen op om arrangementer som kulturnatten og Kolding Lightfestival.