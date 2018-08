Efter salg af Lagkagehuset: Iværksættere satser på kaffe

Skallebæk og Kristoffersen køber størstedelen af den danske kaffekæde Copenhagen Coffee Lab. Det bekræfter stifter og medejer Jacob Karlsen over for avisen.

Haderslev: Iværksætter og bagersvend Steen Skallebæk fra Haderslev er på vej ind i et nyt erhvervssats sammen med makkeren Ole Kristoffersen. De to blev begge mangemillionærer, da de solgte deres livsværk Lagkagehuset, og nu investerer de noget af formuen i danskernes foretrukne nydelse til brød og kager, kaffe.

Startede i 1992

Steen Skallebæk blev Sønderjyllands yngste bagermester, da han overtog bageriet på Teatersiden i Haderslev i 1992.

Det kom til at hedde Skallebæk's Bageri. Steen Skallebæk havde brugt alle sine penge på at få installeret nye ovne. Men kort før åbningsdagen den 2. januar 1992 opstod der problemer, da der var for lidt strøm til at trække bagermaskineriet.

- Så jeg måtte igen i banken og spørge om lov til at låne 100.000 kroner mere. Og vi havde ikke fået solgt et eneste rundstykke endnu. Men heldigvis så solgte vi 5000 rundstykker den første søndag, fortalte Steen Skallebæk dengang til JydskeVestkysten.