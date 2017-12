Vindgigant tester vild vandflyver ud for Esbjerg med 78 kilometer i timen

Ørsted, tidligere Dong Energy, tester for tiden en hybrid mellem en luftpudebåd og en katamaran, kaldet et "Surface Effect Ship" mellem Esbjerg Havn og Horns Rev 2. Med en tophastighed på op imod 80 kilometer i timen vækker fartøjet en del opsigt.

For godt nok har de fart på - de hurtigtgående såkaldte CTV'ere (Crew Transfer Vessels, red.) - som fragter teknikere og udstyr til havvindmølleparkerne på Horns Rev, men i december og januar tester Ørsted, tidligere Dong Energy, en båd, som med en tophastighed på 42 knob, svarende til cirka 78 kilometer i timen, virkelig får folk på land til at spærre øjnene op.

Noget lignende er næppe på programmet, når Esbjerg næste sommer fejrer havnens 150 års jubilæum, men lige nu har maritimt interesserede personer i Esbjerg faktisk mulighed for at opleve et noget specielt fartøj, der bygger på luftpudeteknologien, og mange har allerede kastet undrende blikke mod havnens indsejling.

For reducere omkostninger

Fartøjet er konstrueret som en slags hybrid mellem en luftpudebåd og en katamaran, kaldet et "Surface Effect Ship," hvor skroget er formet som et katamaranskrog, men mellem skrogene er der monteret fleksible skørter. Mellem skørterne bliver der pumpet luft ind, som sørger for overtryk, hvilket gør, at skibene vil hæve sig over søen mere end skibenes opdrift ellers skulle tillade. Dette giver lav vandmodstand og dermed højere hastighed.

Ligeledes er skibet designet til at overføre vindmølleteknikerne til havmøllerne i hårdere vejrforhold, og alt sammen sker som et led i ambitionen om at reducere omkostningerne i havvindmølleindustrien.

- Vi arbejder konstant på at forbedre de teknologier, vi bruger, når vi driver vores havmølleparker. Et hurtigere servicefartøj betyder kortere transporttid, og dermed får teknikerne mere arbejdstid i vindmølleparken. Ved drift af havmølleparker har vi dage, hvor vi ikke kan få adgang til vindmølleparken på grund af vejret, og skibe, der mere robust er i stand til at overføre vindteknikere, muliggør flere offshore-arbejdsdage om året, forklarer Håkan Borgström, Senior Manager I Ørsted, Operations Technology - Concept Line.