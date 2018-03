Vestfrost løfter både omsætning og overskud

Årsregnskabet for 2017 hos A/S Vestfrost viser, at omsætningen voksede med 13 procent i forhold til 2016.

Esbjerg: Da Vestfrost, en af Esbjergs stolte signaturvirksomheder, havde sin storhedstid, beskæftigede virksomheden flere end 1.000 ansatte, og omsætningen lå på den gode side af en milliard kroner. Siden blev det esbjergensiske industriklenodie, der sælger og producerer køle- og frysemøbler, fuldstændig rekonstrueret, og i dag har Vestfrost fundet en ny plads, og virksomheden har igennem efterhånden mange år vist sig som en solid forretning.

Det ses også i det netop offentliggjorte årsregnskab for A/S Vestfrost, hvor både omsætningen og resultatet er vokset. Overskuddet før skat lander således på 30,3 millioner kroner mod 29,6 millioner kroner i fjor, og det er skabt af en omsætning på knap 484 millioner kroner, hvilket er et vækst på 13 procent i forhold til 2016-regnskabet.

Administrerende direktør, Jens Damgaard, oplyser, at resultatet blandt andet skyldes stor vækst inden for det såkaldte Cold Chain Equipment (CCE), det der tidligere var bokse til opbevaring af vaccine, men Vestfrost har også oplevet en pæn vækst i BioMedical og vinkøleskabe, hvorimod man oplevede et fald i merchandise-segmentet som følge af Coca Colas beslutning om at opgive CO2 som kølemiddel.

- Jeg glæder mig over, at vi fortsat ser flot vækst i CCE, BioMedical og vin alle segmenter, hvor vi kan drage nytte af vores fokus på kvalitet som lavt energiforbrug/støjniveau, design og pålidelighed, effektive logistik og udviklingskraft, oplyser Jens Damgaard og fortsætter:

- Resultatet og udviklingen er tilfredsstillende set i lyset af at 2016 var påvirket at et forlig med en tidligere leverandør.