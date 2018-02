Stifteren stopper i plantefirma kontolleret af Ree-familien

Til Børsen forklarer den 35-årige Christian Ree, der er Karsten Rees ældste søn og står i spidsen for koncernens investeringer i virksomheder, at det er naturligt, at Merethe Ellegaard nu trækker sig fra direktørposten. Hun fortsætter dog i bestyrelsen.

Nu er plantefirmaet imidlertid blevet modent, og derfor træder firmaets oprindelige stifter Merethe Ellegaard nu tilbage for at give plads til en ny direktør, Tom Hedegaard Andersen, der kommer fra Arla, skriver Børsen.

Esbjerg: Karsten Ree, milliardæren, der i 2008 med stor fortjeneste solgte Den Blå Avis, gik for cirka halvandet år siden via selskabet Karsten Ree Holding B, som er delvist ejet af rigmandens fire børn, ind i den lokale virksomhed Sungrow.

Uafhængighed af konkurrenten

Sungrow har indtil videre været en udgift for Ree-familien. Det første regnskab efter overtagelsen viste et underskud på 2,7 mio. kr., som voksede til seks mio. kr. i 2016. Ifølge Christian Ree lander man også i 2017-regnskabet et nyt underskud, men han understreger, at der er "en positiv trend".

De røde tal er større, end familien forventede, da de købte Sungrow, men det skyldes ifølge Christian Ree, at man har investeret i at producere de maskiner, der folder papirpotterne, limer dem sammen og fylder jord og planter i.

Indtil for få måneder siden var Sungrow nemlig afhængige af at få leveret maskiner fra konkurrenten Ellepot A/, tidligere Ellegaard, som er ejet af kapitalfonden Capidea.

- De har selvfølgelig ikke haft den store interesse i at supportere os. Det kan vi ikke bebrejde dem. Så det har været et aktivt valg at få gjort os uafhængige af dem, oplyser Christian Ree.