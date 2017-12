Esbjerg: Esbjerg Kommunens nye borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) har krævet, at de 450 ton lavradioaktivt affald, som Maersk Oil har oplagret i Måde, bliver kørt ud af byen, men det er også en mulighed, at det skal sejles ud af byen og tilbage til Nordsøen.

Maersk Oil og olieindustrien i form af interesseorganisationen Olie Gas Danmark overvejer blandt forskellige løsninger nemlig såkaldt reinjektion af de radioaktive affaldsstoffer i Nordsøens undergrund i gamle brønde, som alligevel skal lukkes.

Maersk Oil og Olie Gas Danmark er dialog med embedsmænd om de mulige løsninger og flere i industrien synes, at det er en rigtig gode ide at putte det lavradioaktive materiale tilbage i undergrunden og cementere det, men den løsning er ikke uden problemer, fremgår det af et svar, som miljøorganisationen NOAH har fået fra et ekspertpanel under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

NOAH har dels spurgt ekspertpanelet, om det er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarlig at putte det radioaktive affald tilbage i Nordsøens undergrund, dels om det er lovligt.