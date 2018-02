Naturfolk kan bremse potentiel milliardforretning i Esbjerg

Danmarks Naturfredningsforening er bekymret for Vadehavet og har klaget til Miljø- & Fødevareklagenævnet over planerne for ophugning af udtjente borerigge og vindmøller på et areal på Esbjerg Havn.

Men det kan som nævnt komme til at holde hårdt, for Danmarks Naturfredningsforenings hovedkontor i København har klaget til det tidligere Natur & Miljøklagenævnet - eller Miljø- & Fødevareklagenævnet, som det nu er omdøbt til - over planerne om at omdanne et cirka 25.000 kvadratmeter stort areal bagved Tauruskaj tæt ved Esbjergværkets kulbunker til et modtageanlæg for miljørigtig genbrug af udtjente offshoreinstallationer fra Nordsøen.

Den forretning beløber sig ifølge regeringens netop offentliggjorte vækstplan for Det Blå Danmark til svimlende 400-500 milliarder kroner, og de penge og arbejdspladser vil Esbjergs havnerelaterede virksomheder gerne have fingre i.

Esbjerg: Med en klage fra Danmarks Naturfredningsforening risikerer Esbjerg at gå glip af en milliardforretning i form af markedet for den såkaldte dekommissionering i Nordsøen - nedtagning og ophugning af udtjente borerigge og vindmøller.

Området

Danmarks største gasfelt Tyra-feltet, 220 kilometer ude i Nordsøen, skal i medfør af Nordsø-aftalen pilles ned og sættes op igen, og arbejdet med at klippe de gigantiske stålmoduler i småstykker er en eftertragtet aktivitet for Esbjerg Havn, hvor det vil give massevis af arbejdspladser og øget aktivitet.

Imidlertid er holdningen hos DN, at det arbejde ligeså godt kan udføres i Frederikshavn, hvor det i hvert fald ikke vil have en chance for at påvirke Vadehavet negativt i konkurrence med næringsstoffer for landbrug, kemiske stoffer for spildevand, skibsfart, luftforurening og tung industri.

Ifølge Esbjerg Kommune skal modtageanlægget etableres i et område, der er udlagt til kraftværker og tungere industri, og her mener man heller ikke, der er væsentlige miljøpåvirkninger fra projektet, idet støjkravene overholdes, og der ingen væsentlige udledninger er til hverken havnebassin eller til luften.

Esbjerg Kommune har derfor meddelt miljøgodkendelse til etableringen på Grusvej 6, ligesom der er truffet beslutning om, at anlægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM). Det er formelt de beslutninger, der er påklaget, selv om naturfredningsforeningen erkender, at der i relation til miljøgodkendelsen ikke rigtig er noget at komme efter i forhold til de miljøtekniske spørgsmål.