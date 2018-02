Redoffice Scan Office-koncernen har indgået en købsaftale omkring køb af væsentlige dele af aktiviteterne i konkursramte IBob.

Esbjerg: Først gik succesfirmaet Ibob A/S med 70 ansatte i betalingsstandsning, men forleden blev selskabet taget under konkursbehandling, og sent fredag meddelte konkurrenten Redoffice Scan Office-koncernen i en pressemeddelelse, at man overtager væsentlige dele af Ibob. Dermed slutter et hæsblæsende forløb med at Esbjerg fortsat vil være udgangspunkt for de mangfoldige kontorforsyningsaktiviteter, idet de købte aktiviteter videreføres i Redoffice Scan Office A/S, som er ejet af Scan Office Kontor Holding ApS med hovedadresse på Glentevej i Esbjerg. Aftalen er kommet i hus efter en intensiv forhandlingsproces hen over de seneste par dage i forlængelse af iBobs konkurs, og med handlen overtages fem kontorforsyningsbutikker beliggende i henholdsvis Holstebro, Viborg, Herning, Kolding og Esbjerg samt en online-shop for salg af konvertibel blæk/toner samt kontorforsyning. Det forventes, at de tilkøbte aktiviteter vil have en omsætning i niveauet 50-60 mio. kr., hvorefter Redoffice Scan Office-koncernen nu omsætter for omkring en kvart mia. kr.

Redoffice Scan Office Redoffice Scan Office koncernen er en af landets største indenfor såvel kontorforsyning, samt salg og rådgivning af løsninger indenfor kopi/print, dokumenthåndtering. Koncernens holdingselskab Scan Office Kontor Holding ApS har selskabsadresse på Glentevej i Esbjerg.

Redoffice Scan Office opstod efter CJC Gruppens konkurs i 2009.

Forløberen for det var firmaet C. J. Christensens Papirhandel, som blev stiftet i Esbjerg i 1898.

Bank mistede troen Ifølge pressemeddelelsen giver opkøbet mulighed for at styrke de digitale platforme i Redoffice Scan Office-koncernen, ligesom Finn V. Nielsen, adm. direktør og majoritetsejer ved siden af de esbjergensiske medejere, John Harbo Andersen og Brian Sørensen, hæfter sig ved, at opkøbet giver mulighed for at skabe en lang række synergier på tværs af den nye fælles organisation. Hvor mange medarbejdere der følger med fra Ibob oplyses ikke i meddelelsen. IBob A/S, der tog sin begyndelse i en kælder i Torvegade, da den nu forhenværende ejer Claus Sørensen som bare 15-årig i 1995 lokkede sin storebror med på ideen om bruge børneopsparingen til at importere computere fra Taiwan, har ellers flere gange været omtalt som et særdeles succesfuldt forretningseventyr. Faktisk klarede IBob sig angiveligt så godt, at firmaets bankforbindelse, Danske Andelskassers Bank i Esbjerg, gav IBob en fremtrædende plads som showcase i Andelskassens årsregnskab for 2016. Men den søde musik mellem parterne forsvandt, og da Andelskassen mistede troen på succesfirmaet, fik man den 29. november sidste år Skifteretten til at tage selskabet under rekonstruktionsbehandling (tidligere kaldet betalingsstandsning, red.)