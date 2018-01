Kendte erhvervsfolk på udkig efter ejendomsopkøb

Fire kendte esbjergensiske erhvervsfolk med tidligere Allison-ejer og EfB-bestyrelsesmedlem, Flemming Haahr, har stiftet et nyt selskab, der har til formål at investere i mindre udlejningsejendomme.

Esbjerg: De har en fælles forkærlighed for Fanø og har hver især i årtier haft succes i Esbjergs erhvervsliv, hvor de er navne, som de fleste kender.

Nu er de så gået sammen - Flemming Kühl, statsaut. revisor og tidligere partner hos Deloitte, John R. Andersen, adm. direktør i Claus Sørensen Ejendomme A/S og mangeårige administrativ topfigur i Claus Sørensen-koncernen, Gert Poulsen, tidligere møbeldirektør og medejer af Haahr & Co. Isenkram A/S og erhvervsmanden Flemming Haahr - om selskabet PAHK A/S, som har til formål at investere i ejendomme.

Sidstnævnte Flemming Haahr, der i årtier har haft succes med kosmetikvirksomheden Allison, solgte i fjor sin ejerandel i firmaet, og er indtrådt som direktør i kvartettens investeringsselskab.

- Vi er bare nogle gode venner, som har en god kemi mellem hinanden, og vi har så har haft nogle drøftelser, som nu bliver en realitet med dette selskab, forklarer Flemming Haahr.

Han ønsker ikke at afsløre hvor meget de fire hver især har skudt ind i aktieselskabet, men de er ligeværdige ejere med en fjerdedel, og lige nu har de kig på nogle ejendomme, som ventes erhvervet i den kommende tid.

- Det er jo ikke, fordi vi skal i gang med at være store ejendomsspekulanter, slet ikke. Hovedformålet er først og fremmeste at investere i nogle mindre udlejningsejendomme, som kan være solide forretninger, men et fornuftigt afkast. Og der har vi spottet nogle emner, som vi nok får afsluttet inden for et par måneder, forklarer Flemming Haahr, der også er på jagt efter andre interessante, lokale investeringsmuligheder.

Bestyrelsesformand for PAHK A/S, som er dannet af forbogstavet i de fire investorers efternavne, er Flemming Kühl.