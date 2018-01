Sådan lyder vurderingen, efter at det irske selskab Aqua Comms forleden via den i New York-beliggende NASDAQ-børs meddelte, at selskabet sammen med et konsortium skal etablere kabelprojektet, som blandt andre inkluderer it-sværvægterne fra Google og Facebook.

Esbjerg: Et såkaldt fiberoptisk kabel på 7.000 kilometer, der skal muliggøre en undersøisk dataforbindelse fra New Jersey på den amerikanske østkyst til Esbjerg, kan i fremtiden blive Esbjergs nye havn.

- Der er ikke tale om de helt store datacentre, som de har fået i f.eks. Odense og Aabenraa, men såkaldte co location, som er mindre datacentre, der sørger for trafikken til selskaber som Google og Apple, siger Tom L. Nielsen og peger på, at man allerede nu mærker interesse fra co location-selskaberne.

- Jernbane, havne, lufthavne, motorveje. Infrastruktur har altid været interessant. Dette er fremtidens infrastruktur. Nogle har sagt, at det her er jeres nye havn, og vi kan jo se, at alle andre steder vi kigger rundt i verden med lignende miljøer, genereres der masser af arbejde.

"Havfrue" forbinder USA med det hurtigt voksende nordeuropæiske datamarked, og vil fra 2020 gøre det muligt at sende 108 terabits per sekund på tværs af Atlanten. Aqua Comms investeringer i nye fiberoptiske kabler omfatter ligeledes også nye dataforbindelser mellem Storbritannien og Esbjerg.

Arbejder målrettet

Det er et stigende behov for stabilt såkaldt hyperskala-kapacitet og stærke data-forbindelser, der er baggrunden for de undersøiske fiberoptiske kabler. Her er Nordeuropa særligt interessant, fordi vi er meget langt fremme med at omfavne den digitale økonomi.

Ud over "Havfrue" etablerer Aqua Comms også "Celtic-Connect-2", som er en direkte forbindelse fra Esbjerg til Irland over Storbritannien. Steen Hommel, direktør i Eksportrådets Invest in Denmark, glæder sig:

- Det er en fantastisk tilføjelse til Danmarks internet-infrastruktur, som vil gavne forbrugere og virksomheder. Samtidig cementerer landgangen af den ypperste fiberteknologi på den jyske vestkyst både Danmarks forbindelse til Nordamerika og styrker mulighederne for digital vækst for danske virksomheder og udenlandske investorer, oplyser han.

Hos Esbjerg Erhvervsudvikling, som har arbejdet tæt sammen med Invest in Denmark på at sikre, at "Havfrue" gik i land i Danmark, handler det nu om at høste frugterne.

- Nu skal vi sørge for at udnytte de muligheder, det bringer. Vi arbejder derfor målrettet på, at Esbjerg bliver et attraktivt co-location datacenter område, siger Karsten Rieder, erhvervschef hos EEU.