Firma-ejer overvejer retssag i sag om kemiske chili

Thailandia Import er blevet præsenteret for en bøde på 45.000 kroner i forbindelse med en sag om forurenet chili. Indehaveren af firmaet overvejer retssag.

Esbjerg: Under overskriften "kemisk forurening" har importerede chili fra Thailand med en signifikant overskridelse af pesticidet Triazophos kostet virksomheden Thailandia Import i Esbjerg en bøde på i alt 45.000 kroner fra Fødevarestyrelsen, men firmaets indehaver, John Christiansen, siger, at han ikke vil acceptere bødens størrelse, og at han nu overvejer at bringe sagen for en dommer ved retten. John Christiansen, også kendt som Thai John, erkender, at firmaet har begået fejl i sagen, men han mener, at en del af bøden ganske enkelt ikke står mål med det, han kalder for en misforståelse og en utilsigtet handling. - Det er første gang, at dette er sket. Jeg ved godt, at regler er regler, men der er sket en misforståelse i forbindelse med, at en medarbejder var syg. Jeg synes ikke, at bødens størrelse står mål med forseelsen, siger John Christiansen, der ifølge ham selv tidligere har været i retten med Fødevarestyrelsen adskillige gange - om vundet sagerne.

Firmaet Thailandia Import i Esbjerg, der - som navnet antyder - importerer fødevarer i form af grøntsager, tørrede frugter, krydderier og specialiteter fra Thailand, har lager på Kokspangvej, men selve butikken er placeret på Gl. Vardevej.

Kun farligt for børn Sagen er den, at Fødevarestyrelsen ved et besøg midt i februar konstaterede: "At Thailandia har markedsført chili på trods af, at partiet afventede analyseresultat. Virksomheden har importeret chili fra Thailand, hvor der er fundet signifikant overskridelse af pesticidet Triazophos i mål til 0,5 mg/kg med en usikkerhed på +/- 0,2 mg/kg", som det hedder i kontrolrapporten. Hos Fødevarestyrelsen oplyser Bente Holst, chef for Fødevarestyrelsens enhed Fødevare Sydjylland i Vejen, at de importerede chili betragtes som sundhedsskadelige, samt at de målte 0,5 mg/kg er langt over grænsen på 0,01 mg/kg. Hun fortæller endvidere, at hovedparten af de solgte chili er trukket tilbage fra markedet, hvor de er afsat til minimarkeder, ligesom hun oplyser, at det er uden for hendes kompetenceområde at udtale sig om, hvor farligt det har været at indtage de forurenede chili. Ifølge John Christiansen er der imidlertid ingen grund til bekymring. - I papirer, som jeg har, står der, at det kun vurderes at være farligt, hvis du spiser meget store mængder og er et lille barn, siger John Christiansen, der samtidig oplyser, at det bortset fra 11 kilo er lykkedes at skaffe de i alt 53 kilo chili tilbage til forretningen.