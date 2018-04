Falleret erhvervsmand politianmeldt for tage penge fra beboeres fælleskasse

En ejerforening i Esbjerg har valgt at politianmelde en beboer, fordi foreningen mener, at beboeren har lånt penge til blandt andet køb af B&O-fjernsyn til privat brug uden foreningens viden. Sagen kommer kort efter, at beboeren forgæves måtte kæmpe imod konkurs med sin forretning.

Esbjerg: En forhenværende forretningsdrivende i Esbjerg er blevet politianmeldt for som administrator i en ejerforening i beboelsesejendom i midtbyen igennem en årrække at have lånt penge fra foreningens fælleskonto uden at betale tilbage.

Det bekræfter formanden for ejerforeningen, som samtidig meddeler, at han efter samråd med foreningens advokat ikke ønsker at udtale yderligere i sagen.

JydskeVestkysten har imidlertid talt med andre tæt på sagen, og ifølge avisens oplysninger blev ejerforeningens bestyrelse noget overrasket, da den for nogle måneder siden fandt ud af, at den politianmeldte beboer havde lånt penge fra foreningens konto igennem en periode på cirka tre år, da han som administrator varetog ejerforeningens økonomiske dispositioner.

Politianmeldelsen kommer efter, at den politianmeldte beboer tidligere i år gik konkurs med sin forretning i Esbjergs midtby, og ifølge avisens oplysninger har beboeren i alt lånt omkring 200.000 kroner uden ejerforeningens kendskab. Pengene er angiveligt blevet anvendt til køb af blandt andet et B&O-fjernsyn og møbler. Repræsentanter fra ejerforeningen skulle ifølge avisens oplysninger også være holdt møder med den politianmeldte beboer, hvorefter vedkommende har tilbagebetalt en del af beløbet, som igen har bragt ejerforeningens konto i plus.